Az utcán verte meg a hittérítőket a kaposvári férfi

Garázdaság miatt gyorsított eljárásban állította bíróság elé a kaposvári ügyészség azt a kaposvár-toponári férfit, aki az utcán bántalmazott két hittérítőt.

A vádlott a múlt hónapban a háza udvarán dolgozgatott, amikor az utcáról megszólították a hittérítők: a férfi és a nő a vallásukról akart beszélgetni. Mivel a vádlotthoz korábban már többször is kéretlenül csengettek be különféle adománygyűjtők, és ezúttal részeg is volt, így dühbe gurult, szitkozódva elzavarta a hittérítőket, sőt még egy csatornadarabot is utánuk hajított. Ám még ez sem volt elegendő, hogy megnyugodjon, hanem kapta magát, a térítők után rohant, és a férfit ököllel halántékon ütötte – a megtámadott bemenekült az egyik ház udvarába, ahová a vádlott nem követte, hanem a nő után indult. Amikor utolérte, pofon vágta, majd hazament. A kaposvári bíróság a büntetett előéletű vádlottal szemben 2 évi próbára bocsátást alkalmazott, ám mivel az ügyészség súlyosbításért fellebbezett, így a verdikt nem jogerős.