850 millióból újítanak fel egy bicikliutat Budapest és Szentendre között

Puzsér Róbert ismét kiszállt a jelöltségért folyó előválasztásból, de a procedúrát mindenképp megtartják.

Hiába Puzsér Róbert kiszállása a főpolgármester-jelöltségért folyó előválasztásból, a procedúrát mindenképp megtartják, sőt már pontos időpontok is vannak. Egyelőre Karácsony Gergely, a baloldal jelöltje, az előválasztás első fordulójának győztese és a Momentum frissen bejelentett aspiránsa, Kerpel-Fronius Gábor áll rajtkőhöz, de Magyar György ügyvéd, a folyamatot lebonyolító Civil Választási Bizottság elnöke lapunknak azt mondta: több független "jelölt-jelölt" is felvette már velük a kapcsolatot. Az is lehetséges – folytatta az ügyvéd –, hogy a Márki-Zay Péter-féle Mindenki Magyarországa Mozgalomnak is lesz saját aspiránsa. Hódmezővásárhely polgármestere megkeresésünkre azt mondta, ha lesz is olyan jelölt, aki tagja a mozgalmának, az nem jelent számukra elkötelezettséget. Márki-Zayék ugyanis azt fogják támogatni, aki megnyeri az előválasztást.

Az induláshoz egyébként kétezer budapesti ajánlása kell. A gyűjtés szerdán kezdődik és június 17-e délután négy óráig kell leadni a szignókat. Maga a választás június 20-án indul, a fővárosiak Budapest főbb csomópontjain felállított sátrakban szavazhatnak. Erre június 26-a délig van idejük, a tervek szerint pedig már aznap este meglesz a végeredmény. Arra a kérdésünkre, hogy online lehet-e majd voksolni, Magyar György azt mondta: beszerezték a jogi és egyéb feltételeket. Ráadásul – folytatta az ügyvéd – felvette a kapcsolatot Péterfalvi Attila Naih-elnökkel is. Ez azért érdekes, mert Puzsér Róbert éppen azzal indokolta kiszállását az előválasztásból, hogy szerinte nem tudni, lesz-e lehetőség az interneten voksolni. Puzsér továbbá úgy vélte, május 26-án a Jobbik törpepárttá zsugorodott, az LMP összeomlott, a korrekt alku feltételei így számukra rendkívül szerény mértékűre szűkültek: az EP-választás eredménye alapján alig jár nekik valami. - Az ellenzéket daráló ellenzéknek kellemes előválasztást kívánok! Októberben találkozunk – írta a publicista. Zaránd Péter, Puzsér kampányfőnöke szerint ez azt jelenti, hogy a független jelölt - jelen állás szerint - mindenképp rajta lesz a szavazólapokon ősszel.

Az ugyanakkor kérdéses, hogy kik támogatják. Az LMP ugyanis Puzsér kilépése után a Mércével azonnal közölte: felmondják a médiaszemélyiséggel kötött szerződést. – Támogatásunk feltétele volt, hogy a jelölt részt vegyen az előválasztáson. Minden továbbiról az LMP a napokban dönt. Határozott célunk, hogy Tarlós Istvánnak egy ellenzéki kihívója legyen ősszel – írták. A Puzsért támogató másik párt, a Jobbik budapesti elnöke a Népszavának azt mondta, június 6-án, a Jobbik Budapesti Választmánya újra összeül, hogy a kialakult új helyzetben állást foglaljon, és javaslatot tegyen az országos elnöksége számára, amely dönteni fog az ügyben. Miközben a Puzsér által megálmodott centrumnak nagy valószínűséggel vége, az EP-választás meglepetéspártja, a Momentum hétfőn jelentette be hivatalosan is főpolgármester-jelöltjét.

– Az elképzelésünk az, hogy egyetlen ellenzéki jelölt álljon Tarlós Istvánnal szemben ősszel – szögezte le lapunknak Kerpel-Fronius Gábor. A Momentum főpolgármester-jelöltje hangsúlyozta, természetesen számít az LMP és a Jobbik szavazóira is. Kerpel-Fronius a Népszavának jellemezte a mostani városvezetést is. – Olyanok vannak vezetőpozícióban, akik a felmerült problémákat többnyire silány minőségben próbálják megoldani. Az pedig a legfőbb baj, hogy a Fidesz-maffia játékszerévé tették a fővárost – hangsúlyozta. Kerpel-Fronius szerint ennek megnyilvánulásai az ingatlan – és a parkolási maffia is. – Az ilyen korrupciós ügyek lefojtják Budapest alkotóenergiát – vélekedett a Momentum politikusa.

Az ötvenhárom éves Kerpel-Fronius elmondása szerint ahhoz a generációhoz tartozik, aki fiatal egyetemistaként élte meg a rendszerváltást. Akkor úgy döntött, hogy céget vezet és családot alapít, a politikát pedig figyelmen kívül hagyja. – Egy idő után viszont szembesültem azzal, hogy átengedtem olyan embereknek a politikát, akik ezt csinálták az országgal 2019-re. Utólag bűntudatom lett.

Kerpel-Frónius szerepfelfogása szerint egyébként egy főpolgármesternek elképzelhetetlen hallgatnia, amikor például a város és az ország egyik legkiválóbb egyetemét kiteszik az országból. Vagy éppen amikor egy tollvonással kicsinálják az ’56-ös intézetet. A jelölt azért gondolja úgy, hogy ő a megfelelő ember Tarlós István kihívására, mert értelmezése szerint olyan valakire van szükség, aki képes megszólítani a jobb-és baloldali szavazókat is.