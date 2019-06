Választási lázban ég Isztambul: az igazán kemény kampány még nem kezdődött el

Fej-fej mellett halad a kormánypárt és az ellenzék jelöltje, de a kampány legjava még csak ezután következik.

„Isztambul teljesen kettészakadt: valaki vagy az elnök, vagy az ellenzék mögött áll. Az egész város a választásokról beszél, olyan mintha legalábbis köztársasági elnököt választanánk” – írta le az isztambuli hangulatot lapunk megkeresésére az egyik helyi lakos, Ayse Kilic. „A lakosság megosztott, de mindenütt ez most a legfontosabb téma. Sokan még a nyaralásukat is elhalasztották miatta. Nagyon magas részvételre számítok” – értett egyet Davut Güven. Lapunk „közvélemény-kutatásában” is találtunk azonban eltérő véleményeket. Egy isztambuli lány, Ceyda Özmen például úgy vélte, a társadalom valójában egységes. Nem feltétlenül azért, mert az emberek annyira szeretik egymást, hanem mert a törököknél a politika nem keveredik bele a mindennapokba. „Szerintem a városban inkább a gazdaság rossz állapota a fő téma, a választásokról meg azt gondolják, hogy a kormány törvénytelenül érvénytelenítette az eredményeket” – fogalmazott ugyanakkor Mehmet Yasar, nem rejtve véka alá, kinek a pártján áll. Abban mind a négy isztambuli nyilatkozó egyetértett, hogy az igazán kemény kampány még nem kezdődött el. Ez vélhetően a ramadánnak is köszönhető, arra számítottak, hogy a muszlim szent ünnepek végével a politika is eggyel magasabb fokozatra kapcsol. Elmondásuk szerint az utcákon egyelőre még viszonylag csend van, de a televízió és különösen a közösségi média már a kampánytól harsog. „Recep Tayyip Erdogan elnök hátrébb lépett, Binali Yildirim, az Igazság és Fejlődés Párjának (AKP) jelöltje sokkal láthatóbb” – vélekedett Ayse. „Ekrem Imamoglu, az ellenzék jelöltjének hívei hisznek abban, hogy a második választáson még több szavazattal győznek. Bár legtöbben a kormánypárt valamilyen visszaélésétől is tartanak. Az AKP szavazói kevesebbet beszélnek a politikáról, csak rajonganak Erdoganért, igaz, a gazdasági nehézségek óta már nem annyira. Még olyan AKP-s is van, aki kijelentette, ezúttal Imamoglura szavaz, mert a kormánypárt nem volt tisztességes” – írta le a két oldalt Ceyda. A választások egyik nagy kérdése, hogy az egykori miniszterelnöknek, Binali Yildirimnek vannak-e még tartalékai, tud-e szavazatokat szerezni. Határozott véleménye ellenére Aysa kiábrándult, legutóbb se volt szavazni, és ezúttal sem tervezi, hogy elmenjen. Éppen az ellentéte Mehmet, ő márciusban is az urnák elé járult, és júniusban is ugyanoda fogja behúzni az x-et. Meggondolta viszont magát Davut, ő legutóbb távol maradt, de most már fontosnak érezi, hogy véleményt formáljon. A március 31-i isztambuli helyhatósági választásokat azért kell megismételni június 23-án, mert a metropoliszban, ahol 10,5 millió választásra jogosult polgár él, az ellenzéki Köztársasági Néppárt (CHP) jelöltje, Ekrem Imamoglu mindössze 0,2 százalékkal, azaz 13 ezer szavazattal előzte meg az AKP indulóját, Binali Yildirimet. A Legfelsőbb Választási Bizottság szerint több szavazókörben törvénytelenül nem állami alkalmazottak is dolgoztak, bizonyos dokumentumokról hiányoztak a megfelelő aláírások, továbbá feltárták, hogy a választási bizottságok néhány tagja állítólag a gülenistákhoz kötődött. A közvélemény-kutatások szerint a két legesélyesebb jelölt továbbra is fej-fej mellett halad. A felmérések az ellenzéki Köztársasági Néppárt (CHP) jelöltjének, Ekrem Imamoglunak egyöntetűen alig 1-2 százalékos előnyt jósolnak. Ez viszont bőven hibahatáron belül van, év elején ennél magabiztosabb vezetést is mértek már neki. A nagy kérdés, hogy a márciusi 84 százalékos részvétel mellett van-e még kit mozgósítani vagy meggyőzni? A kormányközeli MAK kutatóintézet úgy vélte, a kulcs az lehet, hogyan szavaznak a 15 milliós Isztambul lakosságának 15 százalékát adó kurdok, akik legutóbb nagy számban távol maradtak. Rámutattak, a kurdbarát Népi Demokratikus Párt (HDP) a városban nem állított jelöltet, ami Imamoglu malmára hajtotta a vizet, de az AKP azon dolgozik, hogy ez megváltozzon. Az elemzők arra hívták fel a figyelmet, hogy éppen ezért a kormánypárt visszafogott eddigi harcias retorikájából, s a Reutersnek nyilatkozó AKP-s források is megerősítették: intenzív, de szelídebb kampányra készülnek. Nem Isztambul az egyetlen város Törökországban, ahol rendkívüli szoros eredmények miatt meg kell ismételni a helyhatósági választásokat. Vasárnap három helyen is újráztak: Keskin városában a kormánypárt jelöltje fordított, Yusufeliben ismét AKP-s győzelem született, Honazban viszont az ellenzék tudta növelni előnyét. Júliusban még Demirciben, majd augusztusban Suvarliban is megismétlik a választásokat. Közben öt másik délkeleti településen az okoz felzúdulást, hogy hiába nyert a kurdbarát HDP jelöltje, a kormánypárt nem engedi, hogy az ellenzékiek elfoglalják pozíciójukat. Indoklásuk szerint hiába győztek, mivel a 2016-os puccskísérletet követően felmentették őket munkájukból, nem szolgálhatnak polgármesterként. Az a furcsa helyzet állt tehát elő, hogy a hatóságok jelölésüket engedélyezték, ám győzelmüket már nem fogadják el. A választások előtt egyébként az AKP figyelmeztetett arra, hogy senkit ne indítsanak, aki terrorszervezetekhez köthető, márpedig a HDP számos tagját azzal vádolják, hogy a Kurdisztáni Munkáspárttal működnek együtt.