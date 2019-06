Győzelem előtt a bevándorlásellenes szocdemek

A korábbi évekhez képest jó időszak a mostani az európai szocialisták, illetve szociáldemokraták szempontjából, hiszen Finnország és Spanyolország után Dániában is a baloldal győzelme várható a mai parlamenti választáson.

A párt elnöke, Mette Frederiksen a legesélyesebb arra, hogy megalakítsa a következő kormányt. Jóllehet ízig-vérig szociáldemokrata, jócskán érték bírálatok a baloldalról is, mondván: túlzottan jobbra vitte a pártot, és bevándorlásellenes húrokat penget. Gazdasági szempontból viszont inkább baloldali. Dániában az elmúlt évben a még hivatalban lévő jobboldali kormány rendkívül kemény menekültellenes törvényt fogadott el, amely lehetővé teszi, hogy a bevándorlókat megfosszák ékszereiktől, és betiltja a fejkendő viselését. A törvény alapján kitoloncolási központot hoznak létre a bűncselekményt elkövetett menekültek számára, korlátozzák a családegyesítést, és csak ideiglenes lakhatási engedélyt adnak ki. A törvénynek nagy szerepe van abban, hogy a szociáldemokraták is bekeményítettek a bevándorlásellenességet illetően, és e tekintetben semmivel sem liberálisabbak a jelenlegi kabinetnél. Egyebek mellett maximalizálnák a bevándorlók számát, illetve kiutasítanák a menedékkérők egy részét. Azt követelik továbbá, hogy a menekültek heti 37 órát dolgozzanak, csak ennek fejében kaphatnak bizonyos szociális juttatásokat. Nem volt túl jó üzenete annak sem, hogy Frederiksen több közös interjút is adott a jobboldali radikális Dán Néppárt (DPP) vezetőjével, Kristian Thulesen Dahllal, ami azt sugallja, hogy akár koalíciós partnerként is számításba veheti. Ez némi aggodalmat keltett a szociáldemokraták potenciális koalíciós partnereinél. A szociáldemokrata menekültpolitika ily mértékű változása nyilvánvaló taktika a pártvezetés részéről. A párt által tavaly ősszel készített belső felmérés szerint ugyanis szavazóinak 37 százaléka találta túl visszafogottnak a szociáldemokraták menekültügyi programját. Maga Mette Frederiksen azzal indokolta a váltást, hogy korábban nem mérték fel kellőképpen a bevándorlás következményeit. A társadalom jobbratolódásának egy előnye van: 2015 óta jelentősen csökkent a Dán Néppárt támogatottsága. Az akkori parlamenti választáson még 21 százalékot szerzett, most azonban mintegy tíz százalékra számíthat. A felmérések szerint a szociáldemokraták 9-12 százalékponttal vezetnek a liberális Venstre előtt, s ahogy közeledett a választás időpontja, úgy nőtt az előny. Nem mindegy, hogy ez mekkora, lesz, hiszen a legutóbbi 2015-ös választáson szintén a szociáldemokraták szerezték meg a legtöbb mandátumot, ám végül jobbközép kormány alakulhatott a Venstre elnöke, Lars-Lokke Rasmussen irányításával, s a jobboldali populista Dán Néppárt külső támogatásával. Most azonban a szociáldemokraták minden bizonnyal többséget szereznek majd potenciális koalíciós partnereikkel, s a DPP támogatására sem lesznek rászorulva. Akad azonban olyan elképzelés is, amely szerint Frederiksen kisebbségi kormányt alakít, amely az egyes törvények elfogadásánál hol a Dán Néppárt, hol a baloldali pártok támogatását keresi. A szociáldemokraták kampányrendezvényei rendhagyóak voltak, a fiatalosság jellemezte. Frederiksen fellépései, beszédei előtt heavy metal zene szólt. A politikus kormányzati tapasztalattal is rendelkezik, 2011-től három éven át munkaügyi, majd egy évig igazságügyi miniszterként szolgált.