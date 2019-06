Hableány-tragédia: újabb holttestet hoztak fel a hajóroncsból

Egy csatornából hömpölyögve árad a fekete, fekáliát és darabos szemetet is tartalmazó, tisztítatlan lé a Natura 2000 védettség alatt álló folyóágba.

A Ráckevei Duna-ág legfelső, torkolat utáni szakaszán egy csatornából hömpölyögve árad a szennyvíz, ez ez látható Rátay András videóján, amit május végén tett közzé a Facebook oldalán. A folyóág egyébként a Natura 2000 védettség alatt áll. Ez egy olyan Duna-szakasz, ahol nap mint nap kajak-kenusok, hobbievezősök, vízitúrázók, horgászok, telektulajdonosok és helyi lakosok ezrei, tízezrei érintkeznek fizikailag is a vízzel, a benne és rajta élő állatokról nem is beszélve. A 444-nek a Fővárosi Csatornázási Művek nyilatkozott arról, hogy a videón is látható tisztítatlan szennyvizet és csatornavizet tudatosan engedtek bele a Dunába, mert "nem tehettek mást". A portál azt írja, a jelenség idén októberig minden alkalommal, amikor hirtelen zúdul le az eső Budapestre, valószínűleg ugyanígy megismétlődik. Az egész mostani helyzet egyrészt abból ered, hogy az egyébként korszerű és jól működő biológiai tisztítómű kapacitása véges. Másrészt abból, hogy Budapesten a XIX. század végén úgy épült meg a csatornahálózat, hogy a szenny- és a csapadékvizet elkülönítés helyett jellemzően közös csatornába gyűjtik. Emiatt esőzéskor ugyanabban a csatornában, elkeveredve folyik a szokásos szennyvízmennyiség és az esővíz a tiszítótelepek felé. Ha a szennyvíztelepre beérkező, tisztítatlan anyag mennyisége meghaladja a kapacitást, a felesleget belevezetik a Dunába. Ha a tiszítóműbe küldenék, az kimosná onnan a baktériumokat, amik csak hetek-hónapok alatt tudnának megfelelő mennyiségben újra elszaporodni és ezalatt az idő alatt a teljes szennyvízmennyiséget tisztítatlanul kellene továbbküldeni a folyóba. Ezt enyhíteni lehet azzal, ha záportározót építenek. Ugyanakkor azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a klímaváltozással egyre gyakoribbá váltak a mostani májusi esőkhöz hasonló, hirtelen lezúduló záporok. A tárolók és a feldolgozók kapacitása pedig nehezen bír el ennyit. Októberre van kilátás egy új záportározó átadására, ami megoldhatja vagy legalábbis enyhítheti a problémát. Baranyi Krisztina ferencvárosi független képviselő azt is mondta a portálnak, hogy az EU ugyan kifizette már 10 éve az összes intézkedést, hogy az RSD vize a jogszabályoknak megfelelő minőségű legyen, ezeknek azonban csak a töredéke valósult meg. Az Uniótól erre kapott pénz pedig eltűnt.