Mértéktelen adókedvezményekkel ajándékozta meg a külföldi sportolókat a kormány

Közös kampányfelkészítőt tartottak Karácsony Gergely vezetésével a DK-s, MSZP-s és párbeszédes budapesti polgármester- és képviselőjelölteknek.

Több mint százan vettek részt azon a választási felkészítőn még a múlt pénteken, amit Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd és a Demokratikus Koalíció (DK) által támogatott főpolgármester-jelölt szervezett. Az eseményről Karácsony Gergely közzé is tett néhány fotót politikusi Facebook-oldalán, a Népszava most részleteket is megtudott. A rendezvényt a három párt színeiben induló kerületi polgármester-jelölteknek és helyi képviselőjelölteknek tartották. Ők összesen mintegy háromszázan vannak, tehát nem volt ott mindenki – igaz, nem is véglegesek még a pártok közötti önkormányzati megállapodások. Úgy tudjuk, a rendezvény elején Karácsony Gergely tartott egy prezentációt, amelynek az állt a középpontjában: az ellenzék összességében jól szerepet az EP-választáson Budapesten, de a helyhatósági voksoláson a fővárosban hagyományosan átlag alatti a részvétel, vagyis a megfelelő mozgósítás lesz a lényeg. Ezután a három párt egy-egy szakpolitikusa tartott előadást városvezetési-, városüzemeltetési- és politikai kérdésekről.

Egy résztvevő szerint ez csak az első közös, felkészülési rendezvényük volt, és a hangsúlyt most inkább a „csapatépítésre” helyezték. Később több hasonló rendezvényt tartanának a képviselőjelölteknek és a „remélhetőleg teljesen egységes kampányt vezető” közös csapatnak is.

– Nagyon sokfelől jövünk, heterogén a társaság, nyilván az a jó, ha mindenki minél jobban összecsiszolódik, mert valódi mozgósítást csak úgy tudunk elérni, ha helyben valóban minden párt jelöltjei, aktivistái a lehető legszorosabban együttműködnek majd – mondta lapunknak egy résztvevő.

A jövőben várják majd az LMP és a Jobbik csatlakozását is. Forrásunk abban bízott, hogy az egyelőre biztatóan működő együttműködésnek az sem árt majd, ha a Momentum kívánságára néhány helyen valóban felnyitják a már megkötött megállapodásokat. A DK-nál, az MSZP-nél és a Párbeszédnél is örülnek, hogy a Momentumnak saját jelöltje lesz az ellenzéki főpolgármester-jelöltek előválasztásán Kerpel-Fronius Gábor személyében, mivel ez csak fokozhatja a választók szavazási kedvét a hónap végi voksoláson. – Az LMP-nek az a célja, hogy egy kihívója legyen a fideszes jelölteknek. Helyi képviselői, polgármesteri és főpolgármesteri szinten is – jelentette ki a Népszavának Kanász-Nagy Máté. Az LMP titkára jelezte, ezzel kapcsolatban folynak is egyeztetések. – Amennyiben megállapodunk, akkor az LMP magától értetődően érdekelt abban, hogy minél többen elmenjenek szavazni ősszel, ennek elősegítése miatt is koordinálnánk az ellenzékkel – hangsúlyozta. Az ellenzéki tárgyalásokon egyébként már nem az LMP lemondott fővárosi elnöke, Moldován László képviseli a pártot. Jövő héten tartanak budapesti kongresszust, ahol eldöntik, hogy ki vezeti majd a tárgyalódelegációjukat. Továbbá nagy valószínűséggel az is eldől, hogy miután kifaroltak Puzsér Róbert mögül, lesz-e saját főpolgármester-jelöltjük, vagy beállnak az egyik mostani induló mögé.