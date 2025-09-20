Egész pályás letámadás - Sportolók a politikai arénában

Amikor egy ismert sportoló nyilvánosan kritizálja saját országa vezetőit, uram­bocsá' politikai babérokra tör, még mindig felkapjuk a fejünket. Ez volna a dolga egy sportolónak? – tesszük fel a kérdést, érzékeltetve, hogy a sportolóktól legfeljebb szórakoztató küzdelmet várunk el, de azt semmiképpen sem a politikai arénában. Pedig a politika és a sport kapcsolata egészen ősi eredetű, bár a direktben politizáló sportoló figurája inkább a legújabb kor terméke. Világsztárok, akik nem fogták be a szájukat, éltek vagy visszaéltek a népszerűségükkel.