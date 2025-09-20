Másodszor is megszállta a párt a sportot, kell a biodíszlet.
A párizsi nyári olimpia hivatalos megnyitóját július 26-án, pénteken rendezték, de a rögbi és a labdarúgótorna már 24-én elkezdődött, egy nappal később pedig bekapcsolódtak az íjászok és a kézilabdázók is. Az olimpián négy új sportág szerepel a hivatalos programban: a breaktánc, a gördeszka, a sportmászás és a szörf.
Kitartó munkával szorították ki a magyarokat a Kósa Lajos elnökölte korcsolyaszövetségnél.
Főként teniszezők és sakkozók követelik az Ukrajna elleni háború végét. De akad köztük labdarúgó is.
A magyar sportolók közül a focisták viszik haza a legtöbb pénzt.
Most végeztek először holtversenyben ketten a lista élén.
Azt nem tudják megmondani, mennyi oltóanyagot használnak fel, mert ez függ attól, hányan kérnek a vakcinából.
Kérdés, hogy a kilátástalan helyzetbe került színházak, mozik, éttermek meg tudják-e majd előlegezni bevétel nélkül a novemberi bért úgy, hogy nem tudják, sikerrel bírálják-e majd el támogatási kérelmüket.
Az első negatív Covid-teszt után négy héttel kapja vissza a versenyzői engedélyét minden magyar sportoló, akinél kimutatták a koronavírust.
Az emberi teljesítőképességet „hivatalból” feszegető sportolók évtizedről évtizedre feljebb teszik a lécet. Most éppen egy magyar fiú bizonyította, hogy nincs megdönthetetlen rekord, újra reflektorfénybe helyezve a kérdést: vajon hol van az emberi teljesítőképesség határa?
Amikor egy ismert sportoló nyilvánosan kritizálja saját országa vezetőit, urambocsá' politikai babérokra tör, még mindig felkapjuk a fejünket. Ez volna a dolga egy sportolónak? – tesszük fel a kérdést, érzékeltetve, hogy a sportolóktól legfeljebb szórakoztató küzdelmet várunk el, de azt semmiképpen sem a politikai arénában. Pedig a politika és a sport kapcsolata egészen ősi eredetű, bár a direktben politizáló sportoló figurája inkább a legújabb kor terméke. Világsztárok, akik nem fogták be a szájukat, éltek vagy visszaéltek a népszerűségükkel.
Főleg azok a focisták örülhetnek, akik az Eb miatt vannak itt, és teljes szja-mentességet kaptak.
Egyénre szabott táplálkozási tanácsadást nyújtó sport- és táplálkozástudományi intézet kezdte meg működését Budapesten. A Scitec Institute for Sport Performance a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központjával stratégiai együttműködésben az élsportolók mellett a rendszeresen mozgókat is segíti a teljesítményük fokozása és az egészségük megőrzése érdekében.
Mélységes csalódottságát fejezte ki a Budapest 2024 olimpiai és paralimpiai pályázat sportolói bizottsága csütörtöki közleményében, amiért a magyar főváros kiszállt az olimpiarendezéséért folyó versenyből.
A Fancy Bear nevű orosz hekkercsoport hatolt be a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) adatbázisába, szerzett bizalmas, a riói olimpiával összefüggő információkat sportolókról, és közölt első lépésként amerikai sztárversenyzőkről – szerinte – egyértelműen doppingolásra utaló adatokat.
Összesen 14 orosz sportolót gyanúsítják doppingvétséggel, akik részt vettek a 2008-as pekingi olimpián, s mintájukat utólag ellenőrizték, immár más tiltott szerekre is kiterjesztve a vizsgálatot – közölte a Tassz hírügynökség az Orosz Olimpiai Bizottságra hivatkozva. Mindez nagyon kellemetlenül érintheti az orosz sportot, hiszen tíz olyan atlétáról van szó, akik érmet is nyertek a világjátékokon. Az orosz Match televízió közlései szerint nyolc atléta és két súlyemelő doppingtesztje mutatott ki pozitív eredményt.
Hosszú Katinka szerdán ismét éles támadást intézett a Magyar Úszószövetség (MÚSZ) ellen. A botrány amiatt is aggasztó, mert épp az olimpia közeledtével tört ki. Itthon, illetve külföldön is, előfordult már, hogy egy sportoló vitába keveredett hazája, vagy a sportág nemzetközi szövetségével. Ezek mögött hol a pénz elosztásával kapcsolatos vita, hol elbocsátások álltak. Az ilyen eseteket szedtük csokorba.
Elképzelhető, hogy teljesítménynövelésre használták a kokaint az érintett sportolók?
Szörnyű tragédia rázta meg a francia sportot. Egy Argentínában történt helikopterbaleset során ugyanis meghalt nyolc francia állampolgár, köztük három sportoló, a jachtversenyző Florence Arthaud, a világhírű úszónő, Camille Muffat, valamint az ismert bokszoló, Alexis Vastine. „Állampolgáraink váratlan halála óriási szomorúság az egész ország számára” – írta üzenetében Francois Hollande elnök.
A tavalyi év magyar sportszempontból sikeresen zárult. Sportolóink szinte minden világeseményről érmekkel tértek haza. Idén hasonlóan szép eredményekben reménykedhetünk, hiszen lesz vizes, atlétikai, torna és birkózó világbajnokság, románokkal közös rendezésű női kosárlabda Európa-bajnokság, hogy csak párat említsünk a nagy tornák közül. Lapunk háromrészes sorozatban közli az idei év sporteseményeit.
A belgiumi, leuveni ügyészség eljárást indított Chris Mertens sportorvos ellen, mert 19 sportolónál illegális vértranszfúziót hajtott végre. A legtöbben közülük országúti kerékpárosok voltak. Nevekről ugyanakkor nem tettek említést. Az ügyészség már két és fél év óta nyomozott a belga orvos ellen. November 14-ig kell eldönteni, hogy vádat emelnek-e Martensszel szemben.
Az idei tanévvel indult be a Pannon Egyetem által kidolgozott Sport és Tanulás Program, melynek célja, hogy a legkiválóbb utánpótlás sportolók Egyetemre való bekerülését biztosítsa és támogassa, tanulás-támogatást nyújtson, valamint elősegítse a sportolói karrier utáni tudásukat hasznosítani képes kiváló emberek elhelyezkedését.
Mága Zoltán hegedűművész szerdán este jótékonysági koncertet ad barátaival a Szent István Bazilikában a 2015-ös Los Angelesi Nyári Világjátékokon részvevő sportolók javára.
Usain Bolt, Serena Williams és a Bayern München volt az idei esztendő legjobbja a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség (AIPS) szerint.
Szívesen reklámoznak a cégek sportolóinkkal, pedig a többségük nem éppen remek színészi teljesítményéről híres. A sportolókat termékkommunikációra gyakran használó cégek többsége szerint teljesen mindegy, hogy színészt vagy sportolót választanak ki reklámarcnak. Ennél sokkal fontosabb, mennyire hiteles és őszinte valakinek a személyisége, illetve milyen eredménnyel tudja az adott terület hírnevének növekedését elősegíteni.