Lezárult az aláírásgyűjtés az Európai Ügyészséghez való csatlakozásért

Az állam kontra Politikatörténeti Intézet ügyében a bíróság ezúttal az előbbi javára ítélt. A döntés nem jogerős.

A maratoni hosszúságú pereskedésben a Fővárosi Törvényszék gazdasági kollégiuma azt vizsgálta, hogy az állam egyoldalúan felmondhatja-e a Politikatörténeti Intézettel (PTI) kötött ingatlanhasználati szerződést. „A bíróság elfogadta a kormány érvelését, és kimondta, hogy igen, az állam egyoldalúan felmondhatja a szerződést, kötelezhet minket arra, hogy átadjuk az ingatlant” – nyilatkozta lapunknak Földes György, a PTI ügyvezető igazgatója. „El kell ismerni, ezt a pert most elvesztettük” – állapította meg. Varga István, az államot képviselő ügyvéd kérdésünkre közölte, hogy a bíróság nem pusztán eljárásjogi szempontból, hanem érdemben is vizsgálta a PTI kérelmét, és tartalmilag is elutasította a keresetet. Az ügyvéd változatlanul úgy gondolja, hogy az intézetnek „mennie kell”. Többször írtunk róla, hogy a kormány ki akarja tenni Alkotmány utcai székhelyéről a baloldali szellemiségű PTI-t. Az intézet megfelelő ellentételezés esetén hajlandó lenne elköltözni, az állam azonban semmit nem akar fizetni. Az ügy a Kúriáig jutott. A Kúria ugyan nem állította, hogy a PTI törvénysértően használná az Alkotmány utcai épületet, ugyanakkor rendelkezett arról, hogy az intézet használati jogát törölni kell az ingatlan-nyilvántartásból. Javában folynak az utóvédharcok. Földes György elmondta: bár a Fővárosi Törvényszék mostani határozata kedvezőtlen a PTI számára, meg kell adni, „Kis Tamás bíró magas színvonalon érvelt”. A PTI elemezni fogja az írásos indoklást, aztán – hangsúlyozta Földes – „fellebbezünk, és mi is magas színvonalon fogunk érvelni a magunk igaza mellett”. A törvényszék nem tért ki rá, hogy az államnak milyen feltételeket kell teljesítenie az ingatlan átadásakor. Földes György meggyőződése szerint akármi lesz is a per vége, a „kormánynak vannak bizonyos anyagi kötelezettségei”. A PTI ügyvezető igazgatója megjegyezte: a helyzet bonyolultságát mutatja, hogy a fellebbezést nem számítva még három eljárás folyik az ügyben.