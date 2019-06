Tévhitek a babaváró hitel körül: előbb igényelni kell és csak utána szülni

Rengeteg a félreértés a babaváró hitel kapcsán: ha nem figyelnek oda az igénylők, sokat bukhatnak.

Nem lesz kamatmentes a babaváró hitel, ha azt a baba megszületése után igényli a házaspár. Nem elég ugyanis, ha a gyermek 2019. július 1. után születik, a születés előtt a hiteligénylést is be kell adni ahhoz, hogy érvényes legyen 5 év után is a kamatmentesség – hívta fel a figyelmet a Bank360 . A banki hiteleket összehasonlító szakportálhoz naponta több tucat kérdés érkezik a hamarosan igényelhető, maximum 10 millió forintos kamattámogatott kölcsönnel kapcsolatban, a kevésbé egyértelmű helyzetek tisztázásához az Emberi Erőforrások Minisztériumától kértek állásfoglalást. A tárca válaszai alapján egyértelművé vált: a kezességvállalási díjat sem kell majd a törlesztés szüneteltetése alatt fizetni. (A hitel törlesztésekor a fennálló tőketartozás 0,5 százalékára rúgó kezességvállalási díjat is fizetni kell. Ez 10 millió forintos hitel esetén az első évben havonta 4 167 forint: ezzel együtt lehet maximum 50 ezer forint a havi törlesztő. ) A hiteligénylést nem befolyásolja, hogy az adott házaspárnak hány gyermeke van, és a családok otthonteremtési kedvezményétől eltérően arról sem kell nyilatkozni, hány gyermeket vállalnának. Ahhoz viszont, hogy kamatmentes maradjon a kölcsön, az igénylést követő 5 éven belül meg kell születnie egy gyermeknek. Ekkor három évre fel is függesztik a törlesztési kötelezettséget. A tartozás 30 százalékát pedig egy második, a teljes adósságot egy harmadik gyermek megszületése után engedik el. Tévhit, hogy, ha a házaspár már felvette a csok-hitelt, akkor nem igényelhet babaváró kölcsönt, mert a kettő nem zárja ki egymást automatikusan. A jövedelemarányos törlesztőrészlet (JTM) szabály azonban közbeszólhat. A JTM-szabály éppen a babváró hitel indulásakor, július 1-jétől szigorodik. Jelenleg 400 ezer forint alatt a nettó jövedelem 50, afelett a 60 százalékára rúghat a havi törlesztőrészlet egy hitelnél. A határ július 1-től 500 ezer forintra ugrik. Ennek vizsgálatakor a már meglévő hiteleket is figyelembe veszik a bankok, így ha valaki esetleg a csok-hitellel vagy egyéb kölcsönnel már elérte vagy megközelítette a korlátot, akkor valóban nem, vagy kevesebb babaváró hitelt kaphat. Kizáró ok az esküvő hiánya is, a babaváró hitelt ugyanis csak házaspárok vehetik fel. Sőt, az igénylést is csak házaspárok adhatják le, nem elég, ha már ki van tűzve az esküvő időpontja. Külföldi esküvő esetén honosításra van szükség a hiteligénylés előtt.