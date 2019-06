26 híradóban kell helyreigazítást lehoznia a köztévének, mert hazudtak Czeglédyről

Hivatalosan is, mert lélekben már régóta óta nem tag.

"Szerintem senkinek semmi köze hozzá, hiszen a valláshoz hasonlóan szerintem a politikai meggyőződése is mindenki magánügye, de nem akarom, hogy utólag valami idióta azzal jöjjön, hogy sunnyogok. Tegnap éjjel hivatalosan is kiléptem az LMP-ből" - írta Facebook-oldalán Sallai Benedek. A parlamentből a tavaly áprilisi választáson kiesett (az országos listán csak a 15. helyen szerepelt) képviselőt májusban már kizárták a pártból , miután fegyelmi eljárás zajlott ellene, mert egy elnökségi ülésen rátámadt Hadházy Ákosra. Két hónap múlva aztán visszavették, hogy most kilépjen. De mint most kiderült, már a visszavétel sem okozózott neki elégtételt, mert most azt írja: "Lélekben még tavaly nyáron, a tagságom helyreállítása után engedtem el, majd gyakorlatban január 1-től nem fizettem tagdíjat, gondolván, hogy a jól működő rendszer majd kilép belőlem, de nem történt meg. Emiatt - tegnap elolvasva az alábbi közleményt (ami Puzsér Róbert támogatásának felmondásáról szól - a szerk.) - én léptem immár egy világos nyilatkozattal, hogy véletlenül se tartsanak nyilván tagként az LMP-ben, mert ehhez az identitászavaros, ungárpetikés LMP-hez már semmi közöm."