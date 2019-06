Kígyó próbált átkelni a Wesselényi utcán

A vízszint, az áramlás, az elsüllyed hajó elhelyezkedése mind jelentősen nehezíti a kiemelést.

Noha a Clark Ádám úszódaru szerdán reggel elindult Komáromból és kora délután meg is érkezett Budapestre, egyelőre nem lehet tudni, hogy a Margit híd előtt elsüllyedt Hableány kiemelésére képes daru mikor kezdheti meg a mentést. A speciális úszódaru egyébként valóban hatalmas: leengedett gémmel 50 méter hosszú és 20 méter széles, 2006-os átépítése óta 200 tonna teherbírású, ezzel a legnagyobb ilyen jármű Közép-Európában. - Az is kérdés, hogy a Duna magas vízállása miatt mikor tudja megközelíteni a tragédia helyszínét – mondta a Népszavának egy szakértő -, és onnantól még hetekbe telhet, mire sikerül kiemelni a roncsot. A szakértő szerint árnyékolást kell építeni a Hableány roncsa elé: betontömbökkel csökkenteni kell a folyó áramlásának sebességét. Egyúttal arra is figyelni kell, hogy az árnyékolás mellett megnő az áramlás sebessége, vagyis úgy kell letenni a betontömböket, hogy a Duna ne mossa alá a Margit híd pilonjait. - A következő lépés a hajóroncs állapotának felmérése – folytatta a szakértő -, ami, miután nagyjából nulla a látótávolság, igazából abból áll majd, hogy a búvárok végigtapogatják a hajót, feltérképezve a sérüléseit, ugyanis ezektől függ, hogy egyben vagy darabokban lehet majd kiemelni a Hableányt. A szonárképek, valamint a hajó rendkívül gyors elsüllyedése arra utal, hogy komolyabb sérülések lehetnek a testen, vagyis előfordulhat, hogy csak több darabban lehet majd kiemelni.



A roncs a Margit híd két pillére között a szonárképen

A búvárok, miután feltérképezték a hajót, megfelelő rögzítési pontokat keresnek az úszódaru számára, s lehetséges, hogy ebben az esetben mesterséges emelési pontokat kell majd kialakítaniuk, vagyis hegeszteni is kell a víz alatt. - Bár a Clark Ádám elvileg kétszáz tonnát bír el, a Hableány pedig cirka ötven tonna, utóbbinál nagyobb súllyal kell számolni a kiemelésnél – jegyezte meg a Népszavának nyilatkozó szakértő –, ugyanis abban a pillanatban, amint megemelik a hajótestet a meder aljától, már az áramlási erejével is számolni kell. Növeli a nehézségeket, hogy a hajó rendkívül rossz helyen süllyedt el, közel a Margit-hídhoz. Nem véletlen, hogy Pintér Sándor belügyminiszter szerdán bejelentette, nem a tragédia helyszínén emelik majd ki a Hableányt: csak annyira emelik meg a roncsot, hogy uszályokhoz rögzítve olyan helyre vontassák a víz alatt, ahol biztonságosan dolgozhatnak majd a kiemelésén, illetve annak előkészítésén a szakemberek.