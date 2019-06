Orbán és Varga Mihály száguldanak a zsákutcában

Míg a pénzügyminiszter a kormány gazdaságpolitikáját védte, az ellenzék zsákutcáról beszélt Varga Mihály meghallgatásán.

A magyar gazdaság ahhoz az autóhoz hasonlítható, amelynek a hátsó ülésen utazó utasa (Orbán Viktor kormányfő), folyamatosan noszogatja gyorsulásra a sofőrt (Varga Mihály pénzügyminiszter), miközben nem veszik észre, hogy zsákutcában haladnak. Így jellemezte a jelenlegi helyzetet Mellár Tamás (Párbeszéd) alelnökként az Országgyűlés gazdasági bizottságának ülésén, ahol a pénzügyminiszter éves beszámolóját hallgatták meg. Az ellenzéki képviselő erről a Népszavának elmondta, hogy Varga Mihály tisztában van vele, hogy világszerte lassul a gazdaság teljesítménye, de a miniszterelnök továbbra is az évi átlagos 4 százalékos GDP növekedést erőlteti, ami hosszú távon nem lehetséges. Mint jó szakember ezért a maga eszközeivel védekezik. A miniszteri beszámolóból is kiderült, a jövő évi költségvetésben soha nem ismert alacsony mértékűre kívánják lefaragni a kiadásokat, így lehet csak elérni, hogy a GDP arányos éves háztartási hiány teljesüljön. Emellett az ideihez képest hatszorosára emelik fel 2020-ban a költségvetési tartalékot. Mellár Tamás véleménye szerint Magyarország történelmi lehetőséget mulasztott el, amikor rosszul hasznosította az uniós pénzeket, ez az oka annak, hogy a termelékenység alig-alig javult, és továbbra is elmarad a szomszédos országokétól. A közgazdász egyetemi tanár tévesnek tartotta azt a gazdaságpolitikát, amely az adócsökkentésektől várja a hatékonyság javítását. Szél Bernadett (független) kérdésére Varga Mihály elismerte, hogy tárgyalásokat folytatott Moszkvában a Paks-2 atomerőmű beruházásának finanszírozásáról. Elmondása szerint ezen a 30 éves futamidejű 10 milliárd eurós orosz hitelből idén felvett 249 millió eurós tétel előtörlesztéséről állapodott meg az finanszírozóval. A képviselőnő arról is érdeklődött a pénzügyi tárca vezetőjétől, hogy miért titkosítják öt esztendőre a nálunk befektető társaságok adatait, amelyeket a céginformációs rendszer sem tartalmaz. Így ezeket kivonják a közösségi ellenőrzés alól, számára is csak pereskedés után, bírói ítélet nyomán szolgáltattak adatokat. Varga Mihály válaszában arra hivatkozott, hogy a titkosításra azért volt szükség, mert egyesek visszaéltek ezekkel az adatokkal, de ezek jellegéről nem beszélt. Nagy port vert fel Domokos Lászlónak, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnökének az a Világgazdaságban megjelent javaslata, hogy a kormányzat tehetne egy ajánlatot a foglalkoztatónak, hogy a következő évek bértárgyalásainál nagyobb bérnövekedésre csak akkor kerülhessen sor, ha a munkabér-átutalás pillanatában a foglalkoztatók egy bizonyos összeget nem követlenül a dolgozóknak fizetnek, hanem a dolgozó megtakarítási számlájára utalnak. Varga Mihály a Gazdasági bizottság ülésén elhatárolódott ettől az ötlettől, úgy érvelt, hogy mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy mire költi adózott jövedelmét. Az ÁSZ-elnök tegnapi nyilatkozatában már maga is a pénzügyminiszter álláspontját képviselte.