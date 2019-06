Odacsap a YouTube a gyűlöletkeltő és szélsőséges tartalmaknak

Az ünnepségeken részt vevő veteránok többsége talán utoljára találkozhatott a második világháborúban fordulatot hozott D-nap kerek jubileumán.

A dél-angliai Portsmouthban fejezte be nagy-britanniai hivatalos, állami látogatását Donald Trump amerikai elnök, aki tizennégy másik volt szövetséges politikai vezető társaságában emlékezett meg a történelem legnagyobb tengeri katonai inváziójának június 6-i évfordulójáról. Az eredetileg 5-re tervezett, de az egy nappal később kedvezőbbnek várt időjárás miatt egy nappal elhalasztott monumentális Oberlord hadművelet során a Szövetségesek legalább 4400 katonájukat vesztették el. Az ünnepség részvevői közé tartozott Emmanuel Macron francia, Justin Trudeau kanadai elnök, Scott Morrison, Ausztrália miniszterelnöke, de eljött a történelmi eseményre Angela Merkel német szövetségi kancellár is. A portsmouthi kikötő előtti Southsea Common-on megrendezett felemelő eseménynek külön jelentőséget adott az a tény, hogy az utazást még vállalni tudó mintegy háromszáz háborús veterán kilencvenes éveit tapossa, így legtöbbjük számára ez lehet az utolsó alkalom, amikor kerek évfordulón tekinthetnek vissza életük leghosszabb napjára.

A második világháborúban jelképes katonai szolgálatot teljesített II. Erzsébet – 1945 elején a Kiegészítő Területvédő Erők kötelékében mentőautót vezethetett – és Károly walesi herceg is megjelent a visszaemlékezésen. A királynő rövid beszédben idézte fel, hogy már a hatvanadik évfordulón is sokan gondolták úgy, hogy az volt az utolsó közös ünneplés a veteránokkal. Ám, mint mondta, “a háborús nemzedék, az ő saját korosztálya, szívós és kitartó, így nagy örömére szolgál, hogy ott lehet a 75. évfordulón”. A portsmouthi megemlékezés előestéjén tizenhat nemzet történelmi deklarációt írt alá. A brit kormány aktív részvételével megszületett okmányban ünnepélyes ígéretet tesznek arra, hogy mindent elkövetnek egy a második világháborúhoz hasonló vérontás elkerülésére. Igyekeznek megtalálni a közös alapot és így megvédeni a nemzetközi közösséget a békét és a stabilitást fenyegető kihívásoktól. Az ünnepi felszólalások közé tartozott Theresa May és Emmanuel Macron felolvasása. A búcsúzó brit kormányfő Norman Skinner kapitány 1944. június 3-án feleségéhez, Gladys-hez írt levelét olvasta fel, ami a partraszállás pillanatában még a zsebében volt. Az elmúlástól félő, de missziójához ragaszkodó Skinner egy nappal később hősi halált halt. A francia elnök egy fiatal ellenálló, Henri Fertet szüleihez intézett sorait elevenítette fel. A 16 éves korában kivégzett fiú "hazáját szabadnak, a franciákat boldognak” szerette volna látni. A felszólalások és az ismert brit színésznő, Sheridan Smith által előadott háborús sláger, a We Will Meet Again elhangzása után a meghívottak és érdeklődők igazi katonai csemegében részesültek: megtekinthették a Királyi Légierő huszonöt történelmi és modern repülőgépének parádéját. A kiemelkedő nagy-britanniai események elmaradhatatlan szereplője, a Red Arrows köteléke nem csak a hivatalos ünnepség során, hanem délután külön is igazolta legendás hírét. A nap végeztével a mintegy háromszáz veteránt a fegyveres erőkben szolgálatot teljesített katonák és családjuk jólétét segítő Royal British Legion által szervezett hajó Portsmouthból Normandiába szállította, hogy csütörtökön ott folytathassák a megemlékezéseket.