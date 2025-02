Heti abszurd: Jánd visszavárja, ha nem buzi, néger vagy szabadságpárti

Leesett egy nagy kő a szívünkről, most, hogy hivatalosan is a DK–MSZP–Párbeszéd trió lett az ellenzék legerősebb EP-jelölt formációja 60 ezer ajánlással, és az örömünk majdnem végtelen volna, ha jelölőszelvényekben lehetne mérni a kormányváltási alkalmassági rangsort (nem lehet), és ha bármi jelentősége is volna néhány doboz aláírásgyűjtő ívnek (nincs vagy nem sok van.)