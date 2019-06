MTA: alapvető értékeket semmisít meg Palkovicsék törvényjavaslata

Arra kérik a képviselőket, hogy fontolják meg az érveiket és észrevételeiket.

Az Akadémia nem látja biztosítottnak a tudomány szabadságát az új törvényjavaslatok alapján, és továbbra sem kapott indoklást kutatóhálózatának elvételére - közölte az MTA, miután az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) benyújtotta a Magyar Tudományos Akadémia kutatóhálózatának leválasztását célzó törvényjavaslatot. Ez alapvetően változtatná meg a hazai kutatás-fejlesztés és a Magyar Tudományos Akadémia működését. Az MTA most arra hívja fel az országgyűlési képviselőket, hogy fontolják meg az MTA-nak a törvényjavaslatokkal kapcsolatos észrevételeit. Ha a törvényjavaslatokat jelenlegi formájukban fogadnák el, az MTA szerint

sérül a tudományos kutatás szabadsága, és Magyarország számára alapvető értékek veszhetnek el.

Az MTA elvárja, hogy az ország egyik legrégebbi és legnagyobb közmegbecsülésnek örvendő intézményéhez méltó módon tárgyaljanak vele - szögezi le a közlemény.

Az MTA a legfontosabb pontokban összehasonlította saját javaslatait és a törvénytervezetet. 1. A törvényjavaslat elvenné az MTA-tól az akadémiai kutatóhálózatot Az MTA továbbra is tiltakozik ez ellen, és semmilyen érv nem hangzott el arra vonatkozólag, hogy miért kellene a kutatóhálózatot elcsatolni. Ezzel szemben számos nyomós érv szól az Akadémia köztestületének és kutatóhálózatának együtt tartása mellett, így például z elcsatolás igen sok jogi és szervezeti problémát vet fel,továbbá alkotmányossági aggály, hogy az MMA és MTA jogi szabályozása ilyen módon elkülönülne. 2. A kutatóhálózat új irányítási rendszere Az új irányítási rendszerre, főként a kutatóhálózat Irányító Testületének (IT) működésére vonatkozó javaslat az MTA és az ITM közötti stratégiai tárgyalások konszenzusos eredményein alapul. A javaslatnak több fontos eleme azonban nem épült be a törvényjavaslatba. Az MTA elengedhetetlennek tartja az önkormányzatiság elvének érvényesülését a kutatóhálózat közvetlen képviselete útján; az arányosság elvét az IT összetétele alapján (az IT tagjainak 1/3-át a Kormány, 1/3-át az MTA delegálja, 1/3-át pedig a kutatóintézet-hálózat adja). A törvényjavaslat ezzel szemben nem jeleníti meg a kutatóhálózat képviseletét. Az MTA ugyancsak elengedhetetlennek tartja, hogy az Irányító Testület 2/3-os többséggel döntsön a legfontosabb kérdésekben, de a törvénytervezet 7 támogató szavazatot ír elő az IT 13 tagjától. 3. Alapfinanszírozás A törvénytervezetbe bekerült a következő mondat: „A költségvetési fejezeten belül forrást szükséges biztosítani a kutatóhálózat intézményfenntartásához”. Az MTA véleménye szerint az intézményfenntartás elemeit tételesen szükséges rögzíteni, és annak az üzemeltetésen túl ki kell terjednie a kutatóhálózat dinamikus változása mellett is változatlan kutatói törzsgárda és a kutatást támogató munkatársak bérére is. Az MTA számtalanszor leszögezte: egy alapkutatási hálózatnál szükség van alapfinanszírozásra. Ez minden hasonló európai hálózat esetben így van, ez biztosítja például a vezető kutatók jelenlétét, a pályázatokon való részvételt, hosszabb távú, új témák kutatásának elindítását. 4. Az MTA vagyona A törvénytervezetbe a következő mondat került: „Eltérő megállapodás hiányában a 2. melléklet szerinti központi költségvetési szervek elhelyezését, valamint a kutatóintézeti hálózat működtetését szolgáló, a Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában és ezen kutatóhelyek használatában lévő vagyonelemeknek ingyenes használatba bocsátását – a 42/B. § (5) bekezdésének megfelelően – a Magyar Tudományos Akadémia biztosítja.” Az MTA ingó és ingatlan vagyonát mindenkor a tudomány szolgálatába állította, és állítja ma is. Az MTA tiltakozik azonban tulajdonosi jogának ellentételezés nélküli korlátozása ellen. Az MTA szerint ez az Alaptörvénybe ütközik.