Köves Slomó nagyon mást tud Schmidt Máriáról és a Sorsok Házáról, mint Gulyás Gergely

Az EMIH vezető rabbija szerint igenis van a kormány által jóváhagyott koncepció a Sorsok Házáról, és ennek kidolgozásában semmilyen módon nem vett részt Schmidt Mária.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter – ahogyan arról kora este a távirati iroda nyomán beszámoltunk – nem hagyta szó nélkül Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) vezető rabbija nyilatkozatait. Köves Slomó a Jerusalem Postnak korábbi hírünket megerősítve azt mondta ugyanis, hogy Schmidt Mária már nincs benne a Sorsok Háza projektben . A Klubrádióban nemrég arról is beszélt, hogy a józsefvárosi emlékközpont új koncepcióját már jóváhagyta a kormány. Gulyás Gergely viszont most azt mondta : a Sorsok Háza múzeum végleges koncepciójáról a kormány fog dönteni, és ennek kialakításában a kabinet továbbra is számít mindkét közreműködő szervezetre, azaz Schmidt Mária alapítványára és az EMIH-re. A miniszter szerint a Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség (IHRA) ülésén csak a koncepció tervezetét mutatták be. Köves Slomót arra kértük, reagáljon a miniszter állításaira. A vezető rabbi közölte: az elmúlt hat hónapban nemzetközi és hazai szakértők bevonásával kidolgozott új koncepció és víziós dokumentum kidolgozásában „Schmidt Mária vagy kollégái még csak konzultációs szinten sem vettek részt”. Hangsúlyozta, hogy a „koncepció a magyar kormány jóváhagyását bírja”. Kedden az IHRA luxembourgi közgyűlése előtt a magyar delegáció felkérésére „prezentáltuk az új víziót” – folytatta Köves Slomó. Tájékoztatása szerin a koncepció alapvetéseit az IHRA szakértői nyitottsággal és az együttműködésre készen fogadták. A delegáció és az ügyvezető luxembourgi elnökség megállapodása szerint az IHRA konzultációs szinten továbbra is figyelemmel kíséri a koncepció fejlesztését. „Az EMIH elkötelezett a kiállítás és oktatási program kidolgozásának folyamatát a lehető legnagyobb inkluzivitással és transzparenciával végezni, ennek érdekében a koncepciót hamarosan a tágabb nyilvánossággal is ismertetni fogjuk” – ígérte Köves Slomó. A rabbi szerint nem csak a zsidó közösség, hanem az egész magyar társadalom egészének elemi érdeke, hogy „a méltatlan személyi kérdések helyett, a magyar nemzet egyik legnagyobb tragédiájával saját magunk és történelmünk őszinte megismerésének jegyében méltó módon tudjunk foglalkozni”. Köves Slomó fontosnak nevezte, hogy ezt a folyamatot a „magyar kormány támogató hozzáállása segíti”.