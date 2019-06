Szabad szemmel – Pórázra akarja tenni a magyar kormány az MTA-t

Nemzetközi sajtószemle, 2019. június 6.

Orbán Viktor egy lépéssel közelebb jutott ahhoz, hogy kiterjessze befolyását az tudományos kutatásra, amivel ismét csak kihívja maga ellen az Európai Uniót. A törvényjavaslatot, amely megfosztaná kutató hálózatától az MTA-t, azután terjesztették be, hogy az EP-választás nem hozta meg a várt iránymódosítást az EU-ban a nacionalista erők számára. Azóta a magyar miniszterelnök több engedményt is tett a leginkább vitatott kérdésekben – legalábbis átmenetileg –, ami csökkentheti a brüsszeli megtorlás veszélyét. Ám közben más területeken folytatja a nyomulást hatalma további megszilárdítására. De visszalépett a közigazgatási bíróságok ügyében és Schmitt Mária immár nincs a Sorsok Házának felelősei között. Viszont Gulyás Gergely a múlt héten bejelentette, hogy az alapvető irányt tekintve nem lesz semmiféle változás, vagyis a miniszterelnök továbbra is példátlan hatalommal rendelkezik. Így nem vizsgálja felül álláspontját a CEU kapcsán sem, vagyis egy tagállam az EU történetében először távozásra kényszerít egy egyetemet.A magyar kormány pórázra akarja venni a Tudományos Akadémiát, a jobboldali-nemzeti hatalom fokozza erőfeszítéseit, hogy korlátozza a kutatás szabadságát. Már az Országgyűlés előtt van az indítvány, amely elvenné az MTA-tól a tekintélyes és független kutató intézeteket. A bírálók szerint a cél az, hogy hallgatásra bírják rá a hivatalos politikát bíráló tudósokat. Az Akadémia kiskorúsítását célzó tervek tiltakozásokat váltotta ki idehaza és külföldön is. A lap idézi Bullmant, a strasbourgi szociáldemokrata frakció német vezetőjét, aki a héten megdöbbenését fejezte ki, miután Orbán csapást kíván mérni a tudomány önállóságára és ezzel a demokráciára. Mint mondta, a hatalom nyilvánvalóan azon dolgozik, hogy tökéletes tekintélyuralmi rendszert hozzon létre.

A lap azt taglalja, vajon Csehországban is fenyeget-e a magyar út? Babis ugyanis idáig meggyőződéses európai volt, legalábbis szavakban, ám mivel egyre nagyobb nyomás alá kerül Brüsszel részéről, Orbánhoz hasonlóan ő is kiosztja az uniót. Tiltakozásul tízezrek vonultak az utcára. Ekkora tömeget legutóbb a rendszerváltáskor, a bársonyos forradalom idején lehetett látni Prágában. Most a miniszterelnök távozását követelik, ám az tagadja, hogy hűtlenül kezelt volna uniós pénzeket. Pedig a támogatások nem illették meg, cégei mégis nagy mértékben profitáltak azokból. Összesen kétmillió euróról van szó. A politikus a bírálatok hallatán hangot váltott, már Sorost is emlegeti. És ez meglepő, mert idáig azt hangoztatta, hogy nem kíván rátérni az orbáni irányvonalra. A Bizottság nem végleges szakértői véleménye alátámasztja a visszaélés vádját. A jelentés jó 17 millió euró visszafizetését javasolja. Babis a parlamenti vitában azt állította, hogy itt a köztársaságot érte támadás az unió részéről, és hogy Brüsszel destabilizálni akarja az országot. Sőt, szerinte bizonyos bürokraták egész Közép-Európa ellen dolgoznak. Itt került a képbe Soros György. Prágai sajtókommentárok szerint a miniszterelnök ily módon egy szintre került Orbánnal, és úton van afelé, hogy belőle is EU-ellenes populista legyen. De keményen fogalmazott a koalíciós partner, szociáldemokrata külügyminiszter is. Viszont a kormányfő bázisa vidéken van és ott továbbra is erős a támogatottsága. Csakhogy a megmozdulások már más városokra is átterjedtek, sőt Prágában most már milliós demonstráció készül. Ugyanakkor egy esetleges idő előtti választás kimenetele kétes, mert a polgári pártok jelenleg gyengék.