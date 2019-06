Tegnap még titkos javaslat, ma már hatályos kormányrendelet: tömegszerencsétlenség esetén nem kötelező a boncolás

A kereszteződések állapotát, a vágányok melletti területeket és az útburkolat minőségét is vizsgálják.

derül ki a MÁV közleményéből. Mint írják, az utazási szezon, valamint az iskolai nyári szünet közeledtével különösen fontos, hogy a járművezetők, a kerékpárosok és a gyalogosok körültekintően közlekedjenek. A „Cselekedj biztonságosan a vasúti átjárókban” című, 2009 óta évente megtartott Nemzetközi Útátjárós Biztonsági Kampány részeként a rendőrök június 6-án országosan több mint hatvan helyszínen ellenőrzik a közúti közlekedőket, a vasútbiztonsági szakértők pedig szórólapokkal és szóban hívják fel az autósok, kerékpárosok figyelmét a kockázatokra. Ezenkívül vizsgálják a közúti-vasúti kereszteződések állapotát, a vágányok melletti területeket, az útburkolat minőségét, a felfestéseket, a fénysorompójelzők, optikák épségét, láthatóságát is. 2017-ben 157 vasúti átjáróban 190 alkalommal, 2018-ban 222 útátjáróban 184 alkalommal tartottak ellenőrzéseket, a kiemelten veszélyes helyeken több alkalommal.

Figyelmetlen autósok, telefonozó gyalogosok

Tavaly a MÁV és a MÁV- pályahálózatának vasúti-közúti kereszteződéseiben nyolcvankilenc ütközés és gázolás történt. Ez egész évre vetítve több mint 2017-ben (83), ám a tavalyi utolsó negyedévben (22-ről 17-re) és az idei első öt hónapban (25-ről 20-ra) csökkent a balesetek száma az előző évek azonos időszakaihoz képest. Május végéig húsz alkalommal következett be baleset az átjárókban, ami öttel kevesebb a tavalyi év azonos időszakához képest. Idén hét személy vesztette életét, míg tavaly négy halálos áldozat volt május végéig. Idén eddig négyen súlyosan sérültek meg, kilenc baleset személyi sérülés nélkül végződött. „Az események hátterében száz százalékban az autóvezetők figyelmetlensége, a KRESZ előírásainak megszegése áll. A balesetek majdnem mindegyikét az okozta, hogy a közlekedők túlbecsülték saját képességeiket, megpróbáltak még a vonat előtt átérni, esetleg egy pillanatra kihagyott a figyelmük” – hangsúlyozzák a közleményben. Az okok között szerepel a gyorshajtás, az agresszív vezetési stílus, a vasúti fényjelző tilos jelzésének figyelmen kívül hagyása, a vezetés közbeni telefonálás is. Gyakran tapasztalható, hogy a gépjárművezetők nem néznek körül az átjáróba történő behajtás előtt. Egyre több gázolás következik be azért, mert az átkelő gyalogos mobiltelefonjába mélyed és nem néz körül. Sokszor tetézik ezt azzal – főként a fiatalok –, hogy fejhallgatóval hangosan hallgatnak zenét, így esélyük sem marad, hogy meghallják a vonatot vagy annak kürtülését. Ez különösen veszélyes azokon a vonalakon, amelyeken csendesebb, modern motorvonatok közlekednek.

A június 6-ai ellenőrzések helyszínei és időpontjai

Budapesti területi igazgatóság: – Kőbánya-Kispest állomás X. kerület, Kőér utca (9:00–11:00) – Rákosrendező és Rákospalota-Újpest állomás között XV., Szerencs utca és IV. Elem utca között (13:00–15:00) – H5 (szentendrei) HÉV/Csillaghegy megálló Ürömi úti átjáró (8:00–9:00) – H5 (szentendre) HÉV/Békásmegyer megálló Szentendrei út 407 (8:00–9:00) – H6 (ráckevei) HÉV/Pesterzsébet felső állomás Helsinki úti átjáró (15:00–16:00) – H8/H9 (gödöllői/csömöri) HÉV/Rákosfalva megálló Szentmihályi úti átjáró (15:00–16:00) – Győrszabadhegy Győr, Jereváni út (9:00–12:00) – Salgótarján külső Salgótarján, Kossuth Lajos út (09:00–12:00)

Miskolci területi igazgatóság: – Füzesabony és Maklár között 3. sz. földút (8:00–10:00) – Kál-Kápolna Vasút út (10:30–11:30) – Eger Sas út (9:00–11:30) – Szerencs 3614 sz. út (8:30-10:00) – Szerencs és Taktaharkány között Prügyi út (3622 sz. út) (10:00-11:30) – Miskolc-Tiszai Pfaff Ferenc út (8:30–11:30) – Nyékládháza 3602 sz. út (8:30-11:30) – Nyékládháza 3307 sz. út (8:30-11:30)

Szombathelyi területi igazgatóság: – Nemeskeresztúr 84. sz. út (9:00–10:00) – Jánosháza 8. sz. út (10:00–11:00) – Balatonfüred Ady Endre utca (9:00–10:00) – Aszófő Tihanyi út (71. sz. út) (10:10–11:00) – Zalaegerszeg Berzsenyi Dániel út (10:00–11:00) – Zalaegerszeg Kaszaházi út (10:00–11:00) – Celldömölk Szomraky utca (9:00-11:00)

Debreceni területi igazgatóság: – Püspökladány Táncsics utca (8:00–9:00) – Püspökladány és Karcag között Farkasszigeti út (9:10–10:00) – Debrecen és Apafa között Sámsoni út (6:45–7:45) – Debrecen–Apafa GÖCS átjáró (8:00-9:30) – Nyíregyháza–Sóstóhely Kótaji utca (8:30–9:30) – Nyíregyháza–Sóstóhely Korányi utca (10:00–11:00) – Nyíregyháza–Sóstóhely Tokaji utca (6:30–8:00)

Záhony környékén: – Tuzsér (9:00–10:30) – Komoró és Tuzsér között (10:30­–12:00) – Kisvárda és Pátroha között (9:00–10:30) – Kisvárda és Fényesitke között (Kisvárda, Hármasút) (10:30­–12:00)

Pécsi területi igazgatóság: – Nagykanizsa Csengery út (9:00-12:00) – Nagykanizsa Ady út (9:00-12:00) – Sárbogárd Ady Endre utca (63. sz. út) (9:00-13:00) – Cece Arany János utca (61. sz. főút) (9:00-13:00) – Simontornya Dr. Kovács Nándor út (9:15-11:00) – Pincehely Kossuth Lajos utca (61. sz. főút) (11:25–13:00) – Kaposvár–Kaposmérő-Kaposújlak 61. sz. út (9:00-13:00) – Darány 6. sz. főút (8:00–12:00) – Sásd 611. sz. út (9:00–12:00) – Sásd Kaposvári út (66. sz. út) (9:00–12:00) – Szentlőrinc Erzsébet utca (5805. sz. út) (9:00–12:00)

Szegedi területi igazgatóság: – Kiskunfélegyháza és Lakitelek között (5. sz. út) (9:00–9:25) – Kiskunfélegyháza (5402. sz. út) (9:30–10:45) – Kiskunfélegyháza (5302. sz. út) (11:00–12:30) – Kisszállás (55. sz. főút) (8:30–9:30) – Kiskunhalas (Átlós utca) (9:45–11:00) – Kiskunhalas (Bajza utca) (11:10–12:10) – Orosháza és Kardoskút között Pipis malmi átjáró (4406. sz. út) (8:15–11:35) – Orosháza és Székkutas között Szentesi út (4406. sz. út) (8:15 – 11:35) – Szeghalom és Füzesgyarmat között (Arany János utca) (8:30-12:00) – Kistelek és Balástya között Balástyai tanyák (5421. sz. út) (8:30–10:00) – Kistelek állomás (5411. sz. út) (10:10–11:40)