Óriási botrányt keltett, hogy az utolsó pillanatban módosították Ferenc pápa csíksomlyói miseruháját

Ferenc pápa múlt heti romániai látogatásának előkészületei sem nélkülözték a román-magyar feszültséget, utóélete pedig egy, már politikai színezetet kapott botrányt idézett elő.

Előzetesen román szélsőségesek riogattak azzal, hogy a katolikus egyházfő csíksomlyói látogatását a magyar autonómia törekvések megerősítésére, a székelyföldi autonómia kikiáltására fogja felhasználni a magyar kisebbség. Az utólagos botrány pedig a pápa csíksomlyói miseruhája kapcsán keletkezett. Kiderült ugyanis, hogy az utolsó pillanatban módosítani kellett Ferenc pápa csíksomlyói, egyedi miseruháját – a román kormányőrség, a SPP kérésére el kellett takarni a kazula hátoldalán elhelyezett magyar nyelvű pápalátogatási jelszót („Járjunk együtt!”). A román TEK illetékesei azzal érveltek, hogy a magyar felirat nem hivatalos, és akaratukat valahogyan át is verték a szervezőkön, a Vatikán hiába hagyta jóvá előzetesen a terveket, a kormányőrség akaratát elfogadta. Az RMDSZ a botrány kipattanása után, átiratban kért magyarázatot a kormányőrség vezető tábornokától. A magyar szervezet elfogadhatatlannak nevezte a magyar felirat letakartatását, amely miatt egyértelmű állásfoglalásra szólította fel az intézményt, választ kért arra, pontosan ki rendelte el a miseruhán szereplő magyar szöveg letakarását, miként befolyásolta a felirat a csíksomlyói pápalátogatás által megkövetelt biztonsági intézkedéseket, illetve mit tesznek annak érdekében, hogy a következőkben elkerüljék a hasonló incidenseket. A történtekről elsőként beszámoló Krónika napilap szerint az RMDSZ-frakció előbb faxon keresztül továbbította az átiratot a SPP-hez, majd a csoport egyik munkatársa személyesen is eljuttatta azt az intézményhez, de ott először nem akarták átvenni a dokumentumot, majd mégis átvették, iktatni viszont nem voltak hajlandóak. Így egyelőre magyarázat sincs. Bodó Márta, a pápalátogatás sajtóbizottságának tagja elmondta a lapnak, hogy az SPP emberei magyarázat nélkül lecsökkentették az önkéntesek számát is, olyannyira, hogy az egyházi szervezőbizottság által toborzott hatszáz önkéntesből csak 30 juthatott be az elkerített és biztonsági szempontból kiemelten kezelt sárga szektorba. A miseruhát készítő szatmárnémeti román katolikus egyházművész, Cristina Sabău-Trifut a Maszol.ro portál szólaltatta meg. Trifu értetlenül és döbbenten állt a történtek előtt, hangsúlyozva, hogy ő a magyar logót jóhiszeműen illesztette bele alkotásába.