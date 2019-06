Félünk, hogy hamis, de azért vásárolunk az online patikákból

Még ma is minden tizedik ember akadályba ütközik a honlapok olvasása közben Magyarországon, ezért közös cselekvésre szólította fel a teljes IT szakmát az Ithon.info az első alkalommal megrendezett szakmai rendezvényén.

Hazánkban még ma is egymillió, azaz minden tizedik ember akadályba ütközik a weboldalak olvasása közben. Számukra a legegyszerűbb online ügyintézés, vásárlás, bankolás, hivatalos iratok kitöltése, vagy bármiféle információszerzés nehézséget jelenthet. Egy kéztörés vagy látásromlás következtében bárki megtapasztalhatja, milyen nehézségei lehetnek a netezésnek. Az első alkalommal megrendezett szakmai IT Összefogáshoz hat cég csatlakozott, vállalva, hogy valódi változást indít el az esélyegyenlőség megteremtéséért. Elkötelezettségükért és vállalásaikért egy éven át használhatják az #akadalymentesITs címet cselekvésre ösztönözve ezzel másokat is.

Informatikai cégek, IT-szakemberek, látássérült programozók, informatika tanárok, vakok és gyengénlátók találkoztak az IT Összefogás Napon, hogy közösen dolgozzanak a mindenki számára egyenlő eséllyel használható infokommunikációs környezet megteremtéséért.

„Akadálymentességi szabvány ugyan már most is létezik, de csak kevesen tudnak róla. Minden olyan együttműködésre, amely fejlődést, javulást hozhat, nagy szükség van” - mondta Szuhaj Mihály, az Informatika a Látássérültekért Alapítvány kuratóriumi elnöke.

Könnyen előfordulhat, hogy egy most fejlesztés alatt álló weboldalt a több mint egymillió ember nem tudja használni, mert a fejlesztő nem rendelkezik a kellő információval. Azért, hogy ez megváltozzon, az IThon.info csapata közös cselekvésre szólította fel az IT szakmát.

„Ha kis lépésekkel is, de elindul a változás. Hat cég csatlakozott az IT Összefogáshoz. Célunk, hogy ez a téma nagyobb figyelmet kapjon, mert szükség van közös gondolkozásra és felelősségvállalásra” - mondta Pulay Gellért, az IT Összefogást szervező IThon.info alapítója.

Az IT Összefogás napon Pál Zsolt (Pille) vak programozó, informatika tanár mutatta be, hogyan működik a képernyőolvasó szoftver. Aki még soha nem használta, annak több nehézséggel is számolnia kell, például, nem könnyű elsőre megérteni egy szöveget, különösen, ha idegen nyelvű szövegrészt hallunk, magyar kiejtéssel.

Ahhoz, hogy jobban megértsük egymást, találkoznunk kell, meg kell értenünk élethelyzeteket, és ami a legfontosabb, segítséget kell kérnünk egymástól - mondta Ócsvári Áron szabadúszó látássérült webfejlesztő.