AB: nem alaptörvény-ellenes a hajléktalanok büntetése

Felfutóban van az online-gyógyszerkereskedelem világszerte, s ezzel arányosan nő a vásárlók kockázata, hogy bizonytalan származású, egészségkárosító, hamis készítményt vásárolnak – figyelmeztettek a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) és az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) a hamisítás elleni világnap alkalmából megrendezett közös sajtótájékoztatón. A hazai lakosság túlnyomó többsége elsősorban a gyógyszertárakban vásárol orvosságot, ám minden tizedik magyar nem utasítja vissza a tiltott weboldalak, vagy ismerősök, rokonok által felkínált szereket sem – derült ki a HENT által májusban készített reprezentatív, lakossági felmérésből. Ilku Lívia, a HENT gyógyszerhamisítás elleni munkacsoportjának vezetője szerint divatos a piacokon, az internetes vásárlás. Minden negyedik válaszadó rendelt már receptköteles, illetve egyéb gyógyszert a netről. Az ilyen tranzakciók gyakran orvos, illetve gyógyszerészi konzultáció nélkül történnek meg. Sőt előfordul, hogy „beteg” a tünetekből maga állít fel diagnózis, és keres rá orvosságot is. Mindez azért is veszélyes – figyelmeztetett Ilku Lívia, mert a gyógyszer úgynevezett bizalmi termék. Az ilyen vásárlónak pedig nincs kellő információja a terápia választáshoz. Nem biztos, hogy tudja pontosan milyen termékre is van szüksége, mint ahogyan azt sem tudja megítélni, hogy a netes patikából a megfelelő minőségű készítményt küldték-e. A kutatásból az is kiderült, hogy a netes vásárlók harmadával már előfordult, hogy nem azt kapta, amit rendelt. A megkérdezettek 40 százaléka kimondottan kockázatosnak ítélte az internetről való gyógyszerrendelést. Ám minél iskolázottabb volt a válaszadó annál kisebbnek, elhanyagolhatóbbnak ítélte ezt a kockázatot. Azt egy korábbi, a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerészeti Intézetének kutatásból tudjuk, hogy több tízezer aktívan működő internetes gyógyszertárnak, mindössze 0,6 százaléka legális. Ez azt jelenti, hogy a potenciális vásárlónak 1:200-hoz az esélye, hogy legális eladóra talál! Ezeken a portálokon egyébként minden – vakcina, tabletta, onkológiai szer is – beszerezhető. Fittler Andrása, a PTE Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerészeti Intézetének docense arról beszélt, mennyire fontos, hogy a világhálón vásárlók meg tudják a különböztetni a legális és illegális netes patikákat. Az előbbieken egy zöld zászlószerű logó jelzi a biztonságot.