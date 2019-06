Azonosították a Rákóczi híd közelében megtalált férfit

B és C verziók is vannak a múlt hét szerdán hullámsírba süllyedt Hableány kiemelésére – derült ki a nemzetközi kutatómunkát irányító Terrorelhárítási Központ (TEK) csütörtök délutáni sajtótájékoztatóján.

Újságírói érdeklődésre Jasenszky Nándor, a TEK társadalmi kapcsolatok osztályvezetője úgy nyilatkozott: egyelőre nem lehet biztosan tudni, hogy helyben, a Margit híd lábánál emelik uszályra a múlt szerdán hullámsírba süllyedt Hableányt vagy a vízszín közelébe emelik a hajóroncsot és ott vizsgálják át a még fedélzeten lévő holttestek után, majd odébb vontatják a vízen és máshol történik a hajótest kiemelése. Ez attól függ, hogy a mederfenékről elemelt hajótest majd hogy viselkedik az áramlásban. Ahogy az is kérdéses, hogy mikorra kezdődhet a tényleges kiemelés. Korábban Pintér Sándor belügyminiszter még úgy vélte: már csütörtökre megérkezhet a Margit hídhoz a hajóroncs kiemelésére alkalmas Clark Ádám nagydaru. A szerdán a hajó kiemelésére Komáromból Újpestre érkezett Clark Ádám kapitánya úgy látta: a jelenlegi 450 centis vízszinthez képest 420-as szintre kellene ahhoz apadnia a folyónak, hogy a darut biztonságosan a Margit híd közelébe lavírozzák. Azonban ez egyelőre nem történt meg, ellenkezőleg, a folyó csütörtökön kismértékben még áradt is. Jasenszky Nándor az atv.hu kérdésére most óvatosabban fogalmazott, mondván: több verzió van, hogy mely vízállás alatt tud a Clark Ádám nagydaru biztonságosan lejönni. Szerinte a munkálatokban részt vevő szakemberek pillanatnyilag úgy gondolják, hogy mire a mélyben a búvárok kialakítják a Hableány testén azokat a rögzítési pontokat, amelyek segítségével ki tudják emelni a hajót, addigra a nagydaru is a helyszínre érkezhet. Jasenszky Nándor hangsúlyozta: azok a munkálatok, amelyek nem kiszolgáltatottak a vízállásnak, azok az előre eltervezett ütemben haladnak. Jelenleg a kiemelés előkészítését célzó merülések zajlanak a hajó körül. Természetesen, amennyiben a munkálatok során újabb holttestre akadnak, úgy előbb azt hozzák fel a mélyből és csak utána folytatják a munkát.

A Margit híd lábánál kialakítottak egy pontont kotrógéppel és két fenékre leeresztett cölöppel. Ehhez a hajóosztaghoz rögzítették a roncsot, hogy az később ne tudjon a fenéken elmozdulni. A munkálatokat több órára hátráltatta, hogy a ponton és a roncs között kifeszült drótkötélbe beleakadt az elmúlt pár nap legnagyobb uszadékfája. Jelenleg a búvárok hevedereket húznak át a Hableány teste alatt, hogy Clark Ádám nagydaru érkezésekor csak rá lehessen akasztani a roncsot a darura. Már a területen van egy másik uszály is, amelyre a kiemelés után elhelyezik a Hableány roncsát. Kérdésünkre Jasenszky Nándor elmondta: a koreai fél korábban valóban felvetette, hogy hálóval kellene körbevenni a mélyben lévő hajótestet. Ez azt a célt szolgálta volna, hogy megakadályozzák, hogy a kiemelésnél az erős áramlás kisodorjon onnan holttesteket. A TEK is megvizsgálta ezt a kérdést, de inkább amellett döntöttek, hogy fémlemezekkel zárják le az ablakokat. Szerinte a hálós megoldást azért vetették el, mivel az rendkívül balesetveszélyes lett volna a lent dolgozó búvárok számára.