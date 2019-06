Megrövidítették az időseket: eltűnt tízezer forint nyugdíjprémium

Tízezer forinttal magasabb lett volna a 2018-ra érvényes nyugdíjprémium, ha a tényleges gazdasági növekedés alapján számolnák ki az összeget – állítja az Országos Nyugdíjas Parlament Egyesület.

Az átlagos 18 ezer forintos karácsony előtti kifizetés helyett 28 ezer forint járna összesen a tavalyi évre minden nyugdíjasnak, aki 80 ezer forintnál magasabb ellátásban részesül, az ez alatti nyugdíjak mellé pedig a kifizetett 11 250 forintos prémium arányos részét kellene odaadni a szervezet szerint. Az egyesület elnöke, Karácsony Mihály azt mondta lapunknak, az lenne a tisztességes eljárás az államtól, ha az elmaradt pénzt is kiutalnák minden járadékban részesülő idős embernek.

A nyugdíjtörvény azt mondja, hogy akkor kell prémiumot fizetni, ha teljesül a hiánycél és a bruttó hazai termék (GDP) éves várható növekedése meghaladja a 3,5 százalékot. A tavaly október 8-án kiadott kormányrendelet 0,9-es szorzót határozott meg, ami ennek és a várható 4,4 százalékos GDP növekedésnek a különbözete, de – mint azóta kiderült – a tényleges növekedés ezt jócskán meghaladva 4,9 százalékos lett. Az országos nyugdíjas szervezet a félszázalékos különbözetre mondja, hogy az járna az időseknek. Számításaik szerint nagyjából tízezer forintos összeggel kellene kalkulálni, ami egyszeri 20 milliárdos kiadást jelentene az államkasszának. Karácsony Mihály a követelést arra reagálva osztotta meg a Népszava olvasóival, hogy a pénzügyminiszter a jövő évi költségvetés parlamenti benyújtásakor azt hangsúlyozta, „ a kormány kiemelt célja továbbra is, hogy a nyugdíjasok is kedvezményezettjei legyenek a hazai gazdasági folyamatok kedvező alakulásának”, ezért jövőre már negyedszer adnak prémiumot az év végén az időseknek. A kérdés feszegetése azért nem ördögtől való, mert a pénzügyi elszámolások nem egyszer ebben a formában működnek, a vállalkozások adóját is a becsült eredmény alapján kell feltölteni, s a tényleges eredmény ismeretében kell befizetni a különbözetet – érvel a nyugdíjpolitikus. Ráadásul ha az év végéhez közeledve kiderül, hogy a valós infláció magasabb, mint amennyit a kormány várt, akkor kompenzációt kaphatnak a nyugdíjasok, az utólagos elszámolás elve tehát benne van a nyugdíjtörvényben. Az utóbbi években alábecsüli a kormány a pénzromlás mértékét, alig néhány százalékkal emeli meg a nyugdíjakat januárban.

Az idei év akár vízválasztó is lehetne, de a következő költségvetésbe betervezett nyugdíjemelés is csak a 2,8 százalékos inflációval számol, szó sincs a nettó béremelkedéseket is figyelembe vevő kettős indexálás visszahozásáról, ami a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesület és valamennyi idős-szervezet alapvető követelése. Ráadásul idén az élelmiszerek ára már 5-8 százalékkal ment feljebb, a plusz kifizetések keresésekor tehát az első kérdés, mekkora inflációs kompenzációt ad év végén a kormány. A prémium néhány ezer forintos szépségtapasz, de érdemben nem javítja a jelenleg 130 500 forintos átlagnyugdíjból élők hétköznapjait, mert egyszeri kifizetés, ami nem épül be az ellátásba. Ezt hangsúlyozta lapunk kérdésére Farkas András nyugdíjszakértő. Szerinte a kormánynak mindaddig nem érdeke a nyugdíjprémium utólagos plusz kifizetése a tényleges gazdasági növekedés alapján, amíg az idős emberek bármilyen alacsony összeget hálásan fogadnak.