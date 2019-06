Budapest mást akar - interjú Kálmán Olgával

A kormány hiába ellenkezik, ki lehet kényszeríteni a fővárosiak akaratát – véli Kálmán Olga, a DK által támogatott főpolgármester-jelölt.

Tegyük fel, hogy egy politikus elhatározza, hogy elindul főpolgármesteri posztért folyó választáson, bemegy önhöz egy tévéműsorba, majd kiderül, hogy a programja nagyjából abból áll, hogy „Adjuk vissza Budapestet a budapestieknek!”. Kálmán Olga műsorvezetőként élve felboncolná, hogy ennyivel nem lehet komolyan elindulni. Ha a legutóbbi tévés szereplésemre gondol, akkor azt mondhatom, hogy Kálmán Olga műsorvezetőként ebben a helyzetben megvárná, hogy az illető elmondhassa a többi programpontját is. Mert négy alapvetése van a programomnak, így kezdtem a stúdióban is a mondatot, de sajnos nem fejezhettem be. Gondolja bárki, hogy gőzöm sincs róla, hogy mit szeretnék tenni ezzel a várossal főpolgármesterként? Az „Adjuk vissza Budapestet a budapestieknek!” azt jelenti, hogy ez a város hiába fizet rengeteg pénzt a központi költségvetésbe, semmi beleszólása abba, hogy ezt hogy költik el, nem dönthet a saját sorsáról, semmi beleszólása a saját oktatási rendszerébe, egészségügyébe. Ki kell kényszeríteni, hogy a pénzek visszaosztása sokkal arányosabb legyen. A másik alapvetés, hogy vigyázni kell az emberekre. Nem csak a legelesettebbekre, a hajléktalanokra, hanem azokra az idősekre, akik már egyedül élnek, de nem tudnak magukról gondoskodni. Vigyázni az óvodásokra, bölcsődésekre, legyen mindenkinek megfelelő férőhely. Biztosítani a közlekedést az ingázóknak, lakhatást az itt élőknek. Ezek szépen hangzó általánosságok… Nem, ezek nem általánosságok, ezek nagyon konkrét, fontos javaslatok, amelyek mögött számok, és tervek szerepelnek a programban. Ilyen a harmadik alapvetésem is, hogy Budapest egyszerűen fuldoklik a levegő és az utca piszkában. A legtöbb beruházás valamilyen zöld felület kárára történt, történik, ennek véget kell vetni. Ez elég konkrét nem? Ezzel azt is akarom mondani, hogy a programom egy jelentős része nem pénzköltésről, hanem más szemlélet meghonosításáról szól. Miért kell ebben a városban egy édesanyának – ezt magam is átéltem – sprintelnie a babakocsival, ha nem akarja, hogy a hetes busz rászórja rá a latyakot, vagy elérjen valamilyen tenyérnyi parkot? Hogy van az, hogy ennyi allergiás van ebben a városban? A negyedik programpont pedig egyszerűen annyi, hogy nem kell lopni. Ezt kire érti, Tarlós Istvánra? Nem, hanem arra, hogy a budapesti nagyberuházásokat milyen pályázati rendszerben, kik végeznek el. Ezt mindenki által látható módon kell a jövőben elvégezni. Az említett ügyek nagy része nem főpolgármesteri, hanem kormányzati-, parlamenti hatáskör. Akkor hogy akarja megcsinálni őket? A főpolgármestert megválasztó budapestieket nem lehet semmibe venni. Én nagyon remélem, hogy a város megmutatta, hogy egyrészt valóban új szereplőket akarnak a politikába, másrészt már többször megmutatta, hogy ki tudja kényszeríteni az akaratát, elég csak az internetadó elleni tiltakozásra gondolni. A budapestiek többsége kényszeríti majd ki ezt a kormányból, mert ha mindig csak hallgatunk, semmi nem fog történni. De egyébként innen a Széll Kálmán térre megyek majd támogató aláírásokat gyűjteni, ezek az alkalmak, a következő hetek arra is kiválóak lesznek, hogy rengeteg emberrel beszélgessek és meghallgassam, hogy ők milyen problémákat látnak és milyen megoldási javaslataik vannak. Lehet, hogy egy csomó dologban jobb ötletük van, mint nekem, amit meg fogok fontolni. Attól nem tart, amiről még áprilisban beszélt is a 24.hu-nak adott interjújában, hogy hiába választják meg, ellenzéki főpolgármesterként úgysem tud majd tenni semmit? Sőt, a kormány csak ellehetetleníti majd a város működését. Ettől nem tartok, hanem erre számítok. Ez lesz. Áprilisban arról beszéltünk, hogy már önmagában az, ha egy település élén ellenzéki polgármester van de kormánypárti közgyűlési többség, az el tudja lehetetleníteni a működést. De április óta volt egy EP-választás, és ez alapján komolyan azt gondolom, hogy Budapestnek ellenzéki többségű közgyűlése lesz. És innentől kezdve a közgyűlés egy főváros választóinak akaratát nem lehet figyelmen kívül hagyni, ezt nem tehetik meg Budapesttel. Mikor futott be a DK megkeresése? Azt tudjuk, hogy a párt elnöksége csütörtökön reggel-délelőtt tárgyalta meg az ügyet és mondott igent. Vagyis nekik nagyon kevés idejük volt, feltételezem, önnek is. Hogy a DK-nak milyen ügyrendi fordulói voltak, azt nem ismerem. Amikor a Momentum kinyitotta ezt az ajtót azzal, hogy saját jelöltet állított – ők is nyilván az EP-választás eredménye tükrében, szerintem egyébként nagyon helyesen – utána egy-két napon belül reagált a DK is az új helyzetre. De egyébként engem már korábban is megkerestek számtalan helyről, hogy legyek miniszterelnök-jelölt, főpolgármester-jelölt, kormányszóvivő és ki tudja még mi. De akkor más volt a helyzet, most világossá vált, hogy a többség valami újat akar, itt Budapesten már nem kér a kormányból. Arról mit gondol, hogy az MSZP szerint a DK felrúgott egy megállapodást az ön jelölésével? Szerda este még közösen tartottak kampányfelkészítőt a DK-sok a szocialistákkal és Karácsony Gergellyel, erre másnak délben bejelentik az ön indítását. Erről nem tudok semmit, de szerintem közöm sincs hozzá, ez legyen a két párt dolga. „Fogok én még tárgyalni Orbán Viktorral!” - mondta. Tegyük fel, hogy megválasztják és kap fél órát a miniszterelnöktől. Miről beszélne vele, mi lenne a legfontosabb téma, amit elsőre felvetne neki? Ez is visszanyúlik a program kérdéséhez, ugyanis nem fogok úgy véglegesen lezárt programot letenni az asztalra, hogy előtte nem konzultáltam a budapestiekkel valamilyen formában. Most minden indulónak az a dolga szerintem, hogy minél többet beszélgessen az emberekkel, majd, ha megvan az előválasztási győztes, akkor az ellenzéknek kutya kötelessége, hogy olyan összehangolt választási programot dolgozzon ki, amit minden ellenzéki választó jó szívvel tud támogatni. Ezután már lehet arról gondolkodni, hogy a leendő győztes mivel álljon majd Orbán Viktor elé. Miben jobb mint Karácsony Gergely vagy Kerpel-Fronius Gábor? Nem fogom bírálni őket. Ők a társaim ebben a megmérettetésben. Igen, de ez mégis csak egy verseny, egy vetélkedés, ön pedig – feltételezem – jobbnak, alkalmasabbnak tartja magát náluk, ezért indult el. Én egy rossz szót nem mondok egyikükre sem, ez nem erről szól. Ez egy tévút lenne. Az előválasztásban az a dolgunk, hogy megmutassuk: melyikünk hogy képzeli a változást Budapesten. A politikai ellenfelünk pedig mindannyiunknak Tarlós István jelenleg. Tarlós Istvánnak jelentős támogatottsága van Budapesten. Ha önt megválasztják, az őt támogató, fideszes budapestieknek hogy lesz a főpolgármestere? Nagyon egyszerűen: van Fideszes szemétszállítás, DK-s kátyú, szocialista légszennyezés? A pártok különbözősége csak a kampányban érdekes, ezt követően már egyetlen egy dolog számít, a munka. Nincsenek ellenzéki és fideszes problémák, csak problémák. Így aztán magától értetődik, hogy minden budapesti főpolgármestere szeretnék lenni, pártállástól és pártszimpátiától függetlenül. Attól nem tart, hogy a kormánymédia öt perc alatt kideríti önről, hogy tízévesen csokit lopott a boltból, nem írta meg a házi feladatát, még a másod unokatestvérei is kommunista ügynökök a családban, miközben ön folyamatosan csalja a férjét? Nagyon szépen érzékelteti, milyen széles a tárházuk. Igen, ilyenkor jön az, ha végképp semmit nem találnak, hogy az illető mecsetet akar építeni a városban és amúgy is van már egy burkabutikja, vagy ha mégsem, akkor hamarosan lesz neki egy. Lehet ezekkel mit kezdeni? Nem és nem is érdekkel. Csak azt sajnálom, hogy ez mind a mi pénzünkből megy. De ha már itt tartunk, még a fővárosban is milyen állapotban van a sajtószabadság? A szabadság általában? Mit nem vettek még el az elmúlt években Budapesttől? És ezt csak úgy vissza lehet szerezni néhány „internetadós tüntetéssel”? Ha ez a kétmilliós város kifejezi azt az akaratát, hogy Budapesten nem kér a Fideszből, annak nincs ön szerint nyomásgyakorló ereje? Ez önmagában nagyon fontos üzenet lesz a kormánynak, hogy Budapest mást akar. Ha megválasztanak, akkor olyan nem lesz, hogy a kormány azt mondja: ezt meg ezt nem lehet elintézni, mert: csak. Ki fogjuk kényszeríteni. Egy volt miniszterelnök azt monda nekem, egy politikus teljesítménye egyharmad arányban szól a nyilvános szereplésekről, a kommunikációról, kétharmadot viszont az éjszakáig tartó jogszabály-böngészések, egyeztetések, hajnali megbeszélések, az aprómunka jelent. Ebben mennyire jó? Ha hajnalig kell egyeztetni, átrágni, hogy milyen döntést hogyan készítünk elő, akkor hajnalig fogjuk. A munka sosem szokott elriasztani. Azt összességében nem tartja negatívnak, hogy most mindenki azt emeli ki önnel kapcsolatban (és ön is erre hivatkozik), hogy nem szükséges tíz-húszéves városvezetői tapasztalt, sőt olyan a politikai hangulat, hogy a tapasztalatlanság még előnyt is jelenthet? Ezt valaki elkezdte – szerintem nem jóakaratból –, hogy városvezetői tapasztalattal kell rendelkeznie egy jó jelöltnek. Nyilván nem hátrány, ha van, de szerintem ezek a mondatok most szándékosan azért hangoznak el, mert városvezetői tapasztalata a jelenlegi ellenzéki kínálatból egy embernek van. Aki minden áron ezt hangoztatja, az Karácsony Gergely mellett kampányol. Természetesen szíve joga, hogy ezt tegye. De ne feledjük el, hogy minden városvezető kezdte valamikor. Nincsenek a szülészeteken városvezetői osztályok, ahol a városvezetőnek születetteket teszik be a pólyába. Azt pedig nem egyszer elmondtuk már, hogy mennyire nem szerencsés, ha egy politikus az egyetemről, minden civil vagy munkahelyi tapasztalat nélkül kapásból beül a parlamentbe vagy polgármesternek valahova. Nekem, vagy éppen a Momentum jelöltjének is nagyon komoly tapasztalataink vannak egy szervezet, egy cég vezetésében, ez nagyon fontos. Hogy milyen városvezető lesz bármelyik ellenzéki jelöltből, az egy nagyon komoly szakértői gárda közreműködésén is múlik majd. Egy polgármester vagy egy főpolgármester sem érthet mindenhez, ez nem így működik. Van innen még visszaút a médiába? Nem tudom, de most nem is foglalkoztat. Főpolgármester-jelölt vagyok az előválasztáson a DK ajánlásával (ezt azért is hangsúlyozom, mert a támogatás ennél kevesebbet jelent) civilként. Ha nem ezt fogom csinálni, majd meglátom, hogyan alakul az élet. Ön munkája révén számtalan, ismert Fidesz-politikussal is találkozott már. Tőlük jött már esetleg valamilyen reakció? Egy-két sms, üzenet? Sokan voltak már a vendégeim a hazai politikai szereplők közül, valóban ismernek. És igen, nem csak ellenzéki oldalról kaptam visszajelzést a jelöltségem bejelentése óta. Szerintem nincs ebben semmi csoda. Legyen ez egy jó kis verseny, amelynek a tétje viszont óriási.