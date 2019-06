A Balaton a Riviéra

Izgalmas egy külföldi kirándulás, de egyáltalán nem baj, ha honfitársaink itthon töltik a szabadságukat, itthon pihennek és költenek. Annyi szép és érdekes látnivaló van Magyarországon – ennek a honfiúi buzgalomtól átitatott kijelentésnek a szülőatyja nem más, mint az a Varga Mihály, aki nem is olyan régen még valóban izgalmas nyaralást ajánlott honfitársainknak. Akkor épp a szíve csücskének tekintett Kazahsztánra mint turisztikai célpontra hívta fel a figyelmet.



Az itthoni nyaralás prioritása annak nyomán ötlött fel a pénzügyminiszterben, hogy megkérdezték: a 325 forintos euró árfolyam időszakában mikor érdemes pénzt váltani? Tekintsünk el attól, hogy a magyar családok közel felében fel sem merülhet annak a gondolata, hogy bárhová is nyaralni menjenek. Nekik nem telik rá. Ennél sokkal érdekesebb, hogy a kormánytagok nem kommentálhatják a devizák aktuális árfolyamát. A pénzügyminiszternek azonban mégis kötelessége nyilatkozni a közeljövő kurzusáról, mégpedig a költségvetési törvényben.

Fogódzóként annyit elárulunk, hogy a devizakereskedők most 320 forint körüli áron vásárolják az eurót. A 2019. évi költségvetési törvény az év utolsó napjára 311 forintot állított be. Ennek a jóslatnak a teljesíthetetlenségét - a gyenge forint időszakában - nem nehéz belátni. De a szorgalmasabb képviselők már bogarászhatnak a jövő évi költségvetési törvényjavaslatban is, melyben a Pénzügyminisztérium prognózisa 2020 végére: 320 forint. Ennek realitását másfél esztendő távlatában lehetetlen megtippelni.

Ami viszont biztos: a mi pénzügyminiszterünk bátor ember, hiszen megígérte, hogy a mostani kormányzati ciklus végére Magyarország teljesíteni fogja a maastrichti kritériumokat, amelyek az euróbevezetéshez szükségesek. A kijelentésnek üzenete van: Varga Mihály azoknak a feltételeknek a teljesítéséről beszélt, amelyen már túlestünk, bár a Monetáris Tanács árfolyampolitikája miatt ki is zuhantunk belőlük. A magas infláció erodája a forint erejét - tekintet nélkül arra, éppen hol nyaralunk.