Négy magyar alkotás is szerepel a dán nemzetközi rövidfilmfesztiválon

Két jelentős színész és egy találkozás, ezt kínálja a Rózsavölgyi Szalon legújabb premierje Sándor Pál rendezésében.

Tétova csendek és egymásba kapaszkodó tekintetek uralják a színpadot. Az intim játéktér miatt ráadásul ezt közelibe kapjuk. És persze két formátumos színészt Molnár Piroskát és Jordán Tamást. Arbuzov Kései találkozás című darabját jutalomjátékként is elő szokták venni színházak, emlékezzünk csak Tolnay Klári és Mensáros László kettősére, vagy szívesen játszotta sokáig Piros Ildikó és Huszti Péter és. De Alföldi Róbert Törőcsik Mari és Garas Dezső kedvéért is elővette és nagy sikerrel mutatták be az egyik nyáron Szentendrén, majd be is került a Játékszín repertoárjába. Most Sándor Pál filmrendező színházi kirándulásként vitte színre a Rózsavölgyiben. Olyan is egy kicsit, mint egy film, zenékkel elválasztott jelenetek peregnek kisebb, nagyobb izgalommal. A kissé közhelyes történet a rigai tengerparton játszódik, 1968-ban egy szanatóriumban. Egy hatvanöt éves főorvos találkozik egy nő páciensével, aki még nincs hatvan. Nem indul elsöprő szerelemnek. Óvatos méricskélés, puhatolózás után aztán egyre nagyobb súlyt kap. Két ember, akik komoly magánéleti múlttal, fájdalmakkal, sérülésekkel rendelkeznek, egyszer csak egymás felé sodródnak. Ők sem hiszik igazán, hogy ez egyáltalán megtörténhet. Mindegyikőjüknek megvan a rigolyája, a megszokása, úgymond az őrülete. Molnár Piroska hihetetlen humorral, öniróniával mutatja a „cirkuszban dolgozó” nőt, akiről később kiderül, hogy pénztáros és a szanatóriumban igencsak furcsán viselkedik. Mellesleg a bejelentő lapon üresen hagyja az életkorra és családi állapotra vonatkozó kérdést. Szórakozott, de rendkívül figyelmes. A professzor Jordán Tamás megformálásában, mintha nem is ezen a világon élne. Ő már sok mindent eltemetett magában, a szerelmet, a nyitottságot, de a mostani találkozás még az ő ingerküszöbét is elérte. A nő a domináns, a gondoskodása, a kíváncsisága felborítja az üdülőhely és a főorvos fásult nyugalmát. Nem lehet őt rendszabályozni, saját utat tör. Ez azért tetszik is valamennyire a doktornak. Persze hamar eljutunk odáig, hogy hol is vannak azok a bizonyos határok. A szerelemről is elmondják, hogy az érzelmek szenvedélyes libikókája. A tét, hogy lehet-e még újrakezdeni? Meddig lehet? Az előadás egyik legszebb pillanata amikor Molnár Piroska dalra fakad és a szerelemről, a boldogságról énekli el a Tolnay Klári által ismertté tett dalt. Jordán Tamás is csak nézni, aztán lelkesen megtapsolja. A bemutatóra azt hiszem Molnár Piroska készült el jobban a szerepével. Jordán, mintha még keresné a hangot, de joggal lehet bízni abban, hogy néhány előadás után nem csak a csendek és a tekintetek összjátéka csiszolódik tovább, hanem a két színész a kiszámíthatóbb részeket is megtölti még több mélységgel és katarzissal. Infó: Arbuzov: Kései találkozás Rózsavölgyi Szalon Rendező: Sándor Pál