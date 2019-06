Kálmán Olgának egy nap alatt összegyűlt a 2000 ajánlás

Az ország egészségügyi eredményei a legrosszabbak között vannak az Európai Tanács szerint.



Erős kritikát fogalmazott meg az Európai Tanács ajánlásában, melyben értékelte a magyar kormány által egy hónappal ezelőtt beadott konvergenciaprogramot, írja a portfolio.hu . Ebből kiderült, az egészségügyi eredmények itt rosszabbak, mint a legtöbb más uniós tagállamban. Azt írják:

"a dohányzás, az alkoholizmus és az elhízás elterjedtsége az egyik legmagasabb az EU-ban. Az Európai Unióban a magyarok a leginkább érintettek között vannak a rossz levegőminőség miatti korai elhalálozás tekintetében".

A társadalmi egyenlőtlenségekre is felhívva a figyelmet, azt is megállapítják, hogy jelentős különbségek vannak a minőségi ellátáshoz való hozzáférés terén, és a szegényebb területeken az egészségügyi dolgozók hiánya is akadályozza az ellátáshoz való hozzáférést.

Az egészségügyre fordított állami kiadások az uniós átlag alatt vannak, és a polgárok a minőségi ellátást közvetlenül fizetett térítések révén veszik igénybe, ami tovább növeli az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés tekintetében meglévő társadalmi-gazdasági szakadékot

- hangoztatja a Tanács, hasonlóan több hazai egészségügyi szakértő véleményhez. A rendszer továbbra is erősen kórházközpontú, derül még ki értékelésükből, melyben az alapellátás és különösen a krónikus betegségek korai észlelése és megelőzése terén nagyon komoly hiányosságok vannak.