Szabad szemmel: a Fidesz esélyei a Néppártban

Nemzetközi sajtószemle, 2019. június 9.

Kelet-Európa egyik jó ismerője szerint a Fidesz néppárti tagsága attól függ, hogy ki lesz a Bizottság következő elnöke. Ulf Brunnbauer, a Regensburgi Egyetem tanszékvezetője a svájci közszolgálati médiának adott interjúban kifejtette: a tagpártok nagy része azt szeretné, ha Orbán Viktor maradhatna, mert az EPP-n belül a súlypont fokozatosan áttevődik a kontinens keleti része felé, errefelé pedig sokan rokonszenveznek a magyar vezető politikájával. Jóvátehetetlen törés a jelek szerint csupán Weber és Orbán között következett be, ám közben a miniszterelnök félrerakta a közigazgatási bíróságok tervét, amivel jelezni kívánta, hogy hajlandó elfogadni bizonyos követeléseket, ha visszaveszik. A szakértő nagyon is elképzelhetőnek tartja, hogy megtörténik a megbékélés, mert fontos tisztségek sorsáról kell dönteni, azon kívül napirenden van a következő, hosszú távú költségvetés is, így a Fidesznek az az érdeke, hogy ne kelljen távoznia. Ám ha a párt nem szavazza meg Webert az EU végrehajtó testületének élére, akkor nagyon valószínű, hogy nem teljesül ez a vágya. Viszont ha a konzervatívok valaki mást javasolnak a Bizottság elnökének, az nagyon elegáns megoldás volna, és akkor az amellett szólna, hogy Orbánnak nem kell vennie a kalapját.