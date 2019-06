Soros György az EP-választás tanulságairól és az Orbán-Weber csörtéről

Vannak javaslatai az alapszerződés módosítására is.

Az EP-választáson megszólalt a csendes, unióbarát többség és amellett tette le a garast, hogy meg kell őrizni az EU alapértékeit. Csak az a kérdés, hogy az európai vezetők végre tudják-e hajtani a radikális intézményi változásokat, amit szintén akarnak az emberek - írja a Project Syndicate-en megjelent írásában Soros György. Az látnivaló, hogy a tömegek számára a fő aggály a klímaváltozás, ez pedig kedvez az EU-t támogató pártoknak, főként a zöldeknek - állapítja meg. Viszont elmaradt a nagy áttörés az integráció-ellenes erők részéről, amelyektől mellesleg semmi konstruktív nem várható. De közös frontot sem tudnak létrehozni, ami nélkül pedig nem képesek növelni befolyásukat. Az elemzés az egyik legsürgetőbb teendőnek a csúcsjelölti rendszer átalakítását tartja. Az ugyanis csak a pártcsaládok vezetőinek személyes törekvéseit szolgálja. Mint rámutat, a legjobban ezt a Néppártnál lehet tetten érni. Weber mindenre kapható, így még arra is, hogy összemutyizzon a tekintélyelvű Orbánnal, csak, hogy a pártcsalád maradjon a fő tényező Strasbourgban. Pedig a magyar miniszterelnök súlyos gond a frakcióvezető számára, mert nyíltan semmibe veszi az európai normákat és egyfajta maffiaállamot hozott létre. A tagpártok csaknem fele meg akart szabadulni a Fidesztől, csakhogy Weber meggyőzte a többieket: ha nem kell távoznia Budapestről a CEU-nak, akkor semmi gond sincs. A magyar fél még ezt a nem túl komoly feltételt sem teljesítette, ám a válasz nem a kizárás, hanem a felfüggesztés lett. Így beleszólhat abba, ki legyen a Bizottság következő elnöke. Orbán most azon van, hogy pártját az EPP jóhiszemű tagjaként állítsa be. Majd meglátjuk, Weber képes lesz-e megfékezni. Soros azt tartaná tanácsosnak, ha a Bizottság első emberéről egy gondosan összeállított lista alapján követlen szavazás határozna, a tagállamok kétharmadának támogatásával. Ehhez alapszerződést kellene módosítani, ám ahhoz megvan a jóváhagyás, hiszen jelentős volt a részvétel a május végi választáson. Nagyon nem ért egyet azzal, hogy ha Weber veszít, akkor Weidmann, a német Bundesbank kormányzója kerüljön az Európai Központi Bank élére. A befektető szerint az lenne a legjobb, ha sem a franciák, sem a németek nem jutnának vezető poszthoz, mert akkor a többi tagállam számára megnőne a mozgástér. De még ezen kívül is nagyon sok a teendő, hogy az EU-ból olyan, jól működő szervezet legyen, amely képes élni az adottságaival.