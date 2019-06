Rejtett kamerás felvétel készült a moldovai elnökről, aki arról beszél, hogy pártja pénzt kapott az oroszoktól

Noa Pothoven történetét pontatlanul közölte a sajtó, mégis miatta beszélnek arról, etikus-e ha orvos segíti halálba azt, akinek minden pillanata szenvedés.

Noa Pothoven története bejárta a világsajtót, ám sajnos nem arról szóltak a cikkek, ami valójában történt. A 17 éves holland lányról azt közölték, élete eutanáziával ért véget egy klinikán, mert elviselhetetlen fájdalmakkal küzdött nap mint nap, miután gyermekként megerőszakolták – írja a CNN . A szexuális bántalmazásokról és az kiváltó mentális betegségekkel való küzdelmeiről önéletrajzi könyvében is írt. Hírügynökségi források nyomán így írták meg a legnagyobb lapok, így a Washington Post a The Times, az Independent és őket szemlézte számos magyar hírportál is.

Pedig elég lett volna egy holland újságírót felkeresni, ahogyan ezt a Politico munkatársa, Naomi O’Leary meg is tette (10 perc alatt) – így derült ki a pontatlanság. Pothoven ugyanis semmiféle orvosi segítséget nem kapott ahhoz, hogy meghaljon, bár tény, hogy nem is tettek semmit, azért, hogy életben maradjon. A fiatal lány felkeresett ugyan egy eutanáziával foglalkozó klinikát, de elutasították kérését, mivel szülei nem tudtak a tervéről.

Az első (hamis) hírek megjelenésével azonnal elindultak a viták a különböző közösségi oldalakon, hogy „milyen hely lehet Hollandia, ahol egy kamasz lány csak úgy besétálhat egy kórházba és azonnal a halálba is segítik”. Sőt, volt, ahol azt írták, ami Pothonvennel történt az „legális szürkezóna” ebben az országban. Ezzel kapcsolatban is jóval árnyaltabb a kép: Hollandiában legális ugyan ez a beavatkozás, már 12 éves kortól, de 16 éves korig a szülő beleegyezése is szükséges hozzá, 16 és 18 éves kor között pedig a gondviselő tudomása is elegendő –

olyan esetekben, ha valaki elviselhetetlen fájdalmakkal éli mindennapjait.

De akkor hogyan ért véget Noa története? Miután a klinika elutasította eutanáziára vonatkozó kérelmét, tavaly éhségsztrájkba kezdett és olyan súlyosan lefogyott, hogy kórházba kellett szállítani, ahol mesterséges kómába kellett helyezni, hogy táplálni tudják. Amikor felébresztették,

a lány úgy rendelkezett, nem akarja, hogy a továbbiakban gondozzák.

Elutasította a kényszertáplálást, nem evett, nem ivott, és így hunyt el. A De Gelderlander című holland lap szerint (ahová Noa szülei küldtek el egy közleményt) otthonában orvosok felügyeltek a lányra utolsó napjaiig, ahol annyiban segítették, hogy kevesebb fájdalommal járjon ez az időszak számára.