Egy drónozóra már le is csaptak a Duna felett elrendelt légtérzárlat alapján

Az Árpád hídtól egészen Paksig tart a repülési tilalom.

A Hableány mentési munkálatai és a kutatás miatt a TEK javaslatára a légi közlekedésért felelős hatóság vezetője a Duna érinett szakaszán a légtér korlátozását rendelte el 2019. június 3-tól 2019. június 16-án éjfélig - közölte a Terrorelhárítási Központ. A légtérkorlátozás nagyjából Budapesten, az Árpád hídtól északra egy kilométerre kezdődik és délen egészen Paksig húzódik, valamint a Dunától keletre és nyugatra változó szélességben átlagosan 2-2 km. A határokat a TEK honlapján az Aktuális menüpontban közzétett grafikák szemléltetik, illetve a légtérkorlátozás pontos oldalhatárai a HungaroControl Zrt. napi légtérfelhasználási tervében ellenőrizhetők. A jelölt időszakban a drónnal végzett repülés is tilos, mert az a mentési munkálatokat, valamint a kutatást akadályozhatja, zavarhatja. A korlátozott légtérbe történő engedély nélküli bereptetés közigazgatási hatósági, vagy büntető eljárást von maga után. Egy drónozóval szemben már intézkedtek is a rendőrök. TEK közölte azt is, hogy a roncs kiemelésének előkészítése zajlik, két emelőhevedert már behúztak, jelenleg azokat igazítják és stabilizálják a búvárok.