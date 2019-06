Orbán volt a legjobb magyar

Ez már második Grand Slam-győzelme.

Babos Tímea és Kristina Mladenovic nyerte meg a női párosok versenyét a francia nyílt teniszbajnokságon, mivel a vasárnapi döntőben két szettben legyőzte a kínai Tuan Jing-jinget és Cseng Szaj-szajt. A második helyen kiemelt magyar, francia duó sorozatban harmadik Grand Slam-döntőjére készült, az előző kettőt azonban elvesztette. Párosuk eddig egy GS-trófeát gyűjtött, a tavalyi Australian Openen, majd Wimbledonban és idén Ausztráliában is kikapott a fináléban. Babos és Mladenovic először jutott el a Roland Garros döntőjébe együtt, a francia teniszező azonban már megízlelhette a siker ízét a Philippe Chatrier Stadionban, 2016-ban ugyanis honfitársával, Caroline Garciával elhódította a serleget. Az ellenfél jóformán ismeretlen volt Babosék számára, mivel eddig csak egyesben találkoztak az ázsiai duó tagjaival, akiknek ez csak a második tornájuk együtt. Előzőleg néhány éve egy kisebb ITF-versenyen indultak egymás oldalán. A 29 éves Tuan a 68. helyen állt a páros világranglistán, és négy tornagyőzelemnél tartott, míg négy esztendővel fiatalabb partnere a 101. - de volt 15. is -, és hat trófeát gyűjtött ebben a műfajban. A párosban kétszeres WTA-világbajnok Babost az is motiválhatta, hogy ő az első magyar teniszező, aki juniorként és a felnőttek között is legalább egyszer bejutott valamennyi Grand Slam-torna fináléjába. A Roland Garroson korábban csak egyszer, 1986-ban volt magyar döntős női párosban. Akkor Temesvári Andrea és Martina Navratilova a Steffi Graf, Gabriela Sabatini kettőst verte 6:1, 6:2-re.

A vasárnapi finálé nyitányán a páros ranglistán 5. soproni játékos könnyedén hozta az adogatását, majd így tett a 186 centis Tuan is. Az első öt gémben csak bréklabdákat láthatott a közönség, a hatodikban viszont már bréket is: Babosék elvették Tuan szerváját, és 4:2-re elhúztak. Hamarosan Cseng is elbizonytalanodott, ráadásul a magyar-francia duó egyre magabiztosabban ütött, és 33 perc elteltével kihasználta első szettlabdáját. A folytatásban Babosék sorozatban hatodik játékukat nyerve 2:0-ra vezettek, ám Mladenovic váratlanul elbukta az adogatását. Hamarosan újabb brék következett, majd Babos remek szervagémjével 4:1 állt az eredményjelzőn. Két labda következett az 5:1-ért de a kínaiak feljöttek 4:2-re, majd nemsokára 5:2 volt az állás. Cseng adogatásai után Babos kiszerválta a meccset, amely 1 óra 10 percig tartott. A 26 éves Babos Tímea 22. tornagyőzelmét aratta párosban, ez a második Grand Slam-diadala, és ő az első magyar női játékos, aki a profik között két GS-címet nyert. A magyar-francia páros a trófea mellé összesen 580 ezer eurót (186 millió forint) kapott sikeréért. A magyar teniszező javarészt franciául beszélt a díjátadó ünnepségen: "Gratulálok az ellenfélnek, Kikinek pedig köszönöm, hogy a partnere és a barátnője lehetek. Minden együtt töltött nap olyan, mintha döntőt játszanánk" - jelentette ki meghatottan, majd magyarul is köszönetet mondott családjának és a kilátogató magyar szurkolóknak. "Jövőre találkozunk!" - tette hozzá. A győztes duó tagjai közül Mladenovic hétfőtől az első, Babos pedig a második lesz a páros WTA-világranglistán. Eredmény: női páros, döntő: ----------------- Babos Tímea, Kristina Mladenovic (magyar, francia, 2.) - Tuan Jing-jing, Cseng Szaj-szaj (kínai) 6:2, 6:3