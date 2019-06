Ne lepődjön meg, ha páncélosokat lát a román határon

A Tisztelet Társaságának elnöke is megméreti magát az előválasztáson, egyre bővül a jelöltek köre.

!” - ezzel a Facebook-poszttal jelentette be Schmuck Andor, hogy indulna az előválasztási folyamaton, amely során az ellenzék jelöltjei közül kerül majd ki Tarlós István valódi kihívója. Schmuck Andor indulása kapcsán érdemes felidézni, hogy egykori pártja, a Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártjaa 2014-es önkormányzati választáson, a VI. kerületben; az ajánlók adatai megegyeztek a Fidesz listáján szereplőkkel, az aláírások viszont eltértek. A visszaélés lehetőségét Schmuck maga sem tagadta, sőt, az Indexnek nyilatkozva sajnálkozott is emiatt - az ügy mégsem jutott el a vádemelésig, mivel a szocdemek két, felelősségre vonható koordinátora közül az egyik időközben meghalt, a másik pedig eleve fiktív személyi adatokat adott meg. Utóbbi illetőt így a rendőrség sem találta meg.

A jelöltek köre idővel egyre szélesebbé válik, ami némiképp súlytalanná teszi az előválasztás folyamatát: nemrég a szélsőjobboldali Vadhajtások munkatársa, Bede „I am the people” Zsolt is jelezte részvételi szándékát – ő volt az, aki kamerák előtt, tört angolsággal vonta kérdőre Frans Timmermanst, az Európai Bizottság alelnökét. A Momentum a korábban ismeretlen Kerpel-Fronius Gábort, a Demokratikus Koalíció pedig Kálmán Olgát indítja a versenyben – pedig Gyurcsány Ferenc DK-elnök korábban azt ígérte, hogy az MSZP-Párbeszéd emberét, Karácsony Gergelyt támogatja majd Tarlóssal szemben. Puzsér Róbert viszont kilépett az előválasztási kampányból, és önállóan kampányol majd a főpolgármesteri posztért – ebben az sem téríti el, hogy korábbi támogatói, az LMP és a Jobbik is kiléptek mögüle.