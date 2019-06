Szaúdi tinédzser a halálsoron

Terrorizmussal vádolják, 10 éves volt, amikor elkövette egyes tetteit, négy éve van börtönben.

Murtadzsa Kuríríszt halálra ítélhetik Szaúd-Arábiában. Sőt, elképzelhető, hogy az ügyészség a lehető legsúlyosabb büntetést szabná ki rá: kivégzés után – gyakran a lefejezés módszerét alkalmazzák – keresztre feszíthetik vagy megcsonkíthatják holttestét. A bűne: kormányellenes tüntetéseken vett részt, lőfegyvert birtokolt és tagja volt egy terrorszervezetnek. Csakhogy Kurírísz most 18 esztendős, és egyes bűncselekményeket, amikkel vádolják, mindössze tíz évesen követett el. Már ha elkövetett. A fiatal fiú négy éve börtönben raboskodik, ennyi időbe telt, míg egyáltalán vádat emeltek ellene. Éppen családjával volt útban Bahreinbe, mikor 13 évesen letartóztatták, mert három évvel korábban kormányellenes tüntetéseken vett részt. Ehhez egyébként kétség sem férhet, az éppen csak tinédzser korba lépő kisfiú ott mosolyog a CNN birtokába jutott felvételeken is. No nem köveket dobál, vagy kukákat borogat – egyszer egy gyerekekből álló biciklis felvonulást „vezet”, máskor az utcán szónokló apja mellett ácsorog, felhúzott símaszkkal a fején. Bár a konzervatív iszlám királyságban már a kormányellenes tüntetés is törvénytelen, a CNN úgy tudja, ennél súlyosabb bűncselekményekkel is vádolják. A hatóságok szerint bátyjával, Alival tartott például, mikor az 2011-ben Molotov-koktélt dobott egy rendőrőrsre. Ebben az évben söpört végig az arab világot felforgató úgynevezett arab tavasz, amely Szaúd-Arábiát sem kerülte el, bár nagy változásokat sem hozott, részben a hatalom kemény fellépése miatt. Egy erőszakba torkolló demonstráción aztán Ali is életét vesztette, majd a temetése után kibontakozó tüntetésen öccse állítólag a biztonsági erőkre lőtt, segített Molotov-koktélok elkészítésében, becsmérelte az uralkodót, és tüzelte a tömeget. Az amerikai hírcsatorna által nyilvánosságra hozott felvételrészleten ellenben az látszik, hogy a felvonulás békésen zajlott. Úgy tudják, a vád alapja elsősorban Murtadzsa beismerő vallomása, aki azonban erőszak hatására vallhatott, ráadásul éveken keresztül ügyvédet sem kaphatott. Emberi jogi szervezetek szerint a fiú meghurcolása mögött az állhat, hogy a Kurírísz család a síita kisebbséghez tartozik, akik főként a szunnita többségű Szaúd-Arábia keleti részén élnek, nagyjából a népesség 15-20 százalékát teszik ki. A videón is feltűnő családfő ismert aktivista volt, aki több jogot követelt a vallási kisebbségnek. Médiaértesülések szerint azóta őt és egy harmadik testvért is letartóztattak már. A valódi kérdés azonban nem csupán Murtadzsa bűnössége, hanem hogy vajon halálra ítélhetnek-e egy kiskorút, aki ráadásul mindössze tíz éves volt, mikor elkövette tetteit? Szaúd-Arábiában tavaly 139 rabot végeztek ki, idén áprilisban pedig számos bírálatot kiváltva 37 emberen hajtották végre a halálbüntetést. Többségük állítólag ugyancsak a síita kisebbséghez tartozott, hárman pedig kiskorúak voltak a bűncselekmény idején. Az nem egyértelmű, hogy az országban mi a büntethetőség korhatára, a Human Right Watch jogvédő szervezet szerint 12 évre emelték. Rijád az ügyet nem kommentálta, de azt korábban többször hangsúlyozta, hogy csak jól bizonyítható, legsúlyosabb esetek – például terrorizmus – esetén szabnak ki halálbüntetést. Szakértők szerint az még a szaúdiaknál is szokatlan lenne, ha valóban kivégeznék Murtadzsát.