Schmuck Andor bizonyos feltételekkel visszalépne

Törvénymódosítással próbálta elérni az LMP, hogy a nemzeti kincsnek számító tavakon, azaz a Balatonon, a Velencei tavon és a Fertő- tavon tiltsák be az elektromos meghajtású jet-skik és kishajók közlekedését is, ám Schmuck Erzsébet javaslatát a múlt héten elutasította az országgyűlés gazdasági bizottságának kormánypárti többsége, így nem is kerül a T. Ház elé. Pedig a magyar fejlesztésű e-jetek Balatonra engedését a különféle civil és szakmai szervezetek – többek között a balatoni horgászszövetség, a vitorlázók, a Nők a Balatonért Egyesület, vitorlások, az MTA tihanyi limnológiai intézete – is ellenzik, míg a két nagy, a tóparti önkormányzatokat tömörítő szervezet, a Balatoni Szövetség és a Balatoni Fejlesztési Tanács közül előbbi inkább tiltáspárti, utóbbi pedig egyelőre semleges a kérdésben, vagyis konkrét támogatója nincs a balatoni e-jetezésnek. Sőt, a Magyar Jet-Ski Szövetség is úgy véli, bár az elektromos jet-ski műszaki és környezetvédelmi szempontokból megfelelne, hiszen károsanyag-kibocsátása és zajszintje szinte nulla, ráadásul nem hajócsavarral működik, a jethajtás pedig nem fejt ki érdemi, a környezetet befolyásoló hatást, mégsem szabad a Balatonra engedni.

- Nem szabad azonban elfeledkezni az emberi-lélektani oldalról sem – mondta a Népszavának Czeller Béla, a szövetség elnöke. – A Balaton mindig is a fürdőzőké, horgászoké, vitorlázóké volt, vagyis több százezer, esetleg millió embert akarnak most szembeállítani néhány százzal. Az e-jetnek ugyanis nem lenne nagyobb közönsége, így értelmetlennek tűnik ellentéteket szítani. Czeller Béla csak úgy tudná elképzelni, hogy az e-jeteket mégis a tóra engedik, ha egy önkormányzat felvállalná, egy fürdőzők és horgászok elől elzárt területet biztosít a jet-skizőknek. - Persze ehhez rengeteg feltételnek meg kell felelni – magyarázta -, kell a parton egy dokkoló, egy bójasor, mely bevezet a pályára, s egy lehatárolt, 6-8 hektáros terület, mondjuk egy 150-szer 500 méteres téglalap alakú pálya. Ahol természetesen személyzet felügyeli egyfelől a jet-skizőt, másrészt, hogy fürdőző vagy horgász ne menjen be a pályára.

Elektromos meghajtású jet-ski tesztje a Balatonon Fotó: Kovács Tamás / MTI

A szövetség elnöke megjegyezte, alapvetés, hogy jet-skizni csak ott lehet, ahol tilos a fürdés és a horgászat, nem véletlen, hogy a legtöbb pályát bányatavakon jelölték ki. - A balatoni jet-skizésnek akkor lenne igazából értelme, ha körbe lehetne járni a tavat – folytatta –, ez azonban megvalósíthatatlan, hiszen nemcsak a közlekedési szabályozási feltételek nincsenek kidolgozva, de az infrastrukturális sem: egyetlen töltőállomás sincs például a tó körül. Vagyis eleve csak egy szűk réteg számára jelentene vonzerőt az e-jet, tehát két-három pálya kijelölése minden igényt kielégítene. Más kérdés, hogy ezeket lehetne-e rentábilisan üzemeltetni, hiszen igencsak komoly költség a háttér kiépítése, a megtérülés pedig hosszú évek alatt is erősen kétséges. Tehát rengeteg a kérdőjel egy olyan ügyben, mely marginális kisebbséget szólítana csak meg, így igazából felesleges szítani az indulatokat.