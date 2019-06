Hosszabbítást kérünk – kezdődik a Margó és a Könyvhét

Több mint háromszáz új könyvvel, izgalmas beszélgetésekkel és dedikálásokkal várják a könyvmolyokat az Ünnepi Könyvhéten és a Margó Irodalmi Fesztiválon.

Idén is nagyon hosszúnak tűnt az áprilistól júniusig terjedő időszak, ám a Könyvfesztivál óta az Ünnepi Könyvhetet és a Margó Irodalmi Fesztivált váró olvasóknak végre nem kell tovább tűkön ülniük. Kilencvenedszer rendezi meg a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése a kortárs magyar irodalom legnagyobb szabadtéri rendezvényét, az Ünnepi Könyvhetet, amelyhez a gyermekirodalmat népszerűsítő Gyermekkönyvnapok eseményei is kapcsolódnak. A számos vidéki városban (például Győrben, Kecskeméten, Szegeden, Balatonfüreden, Ózdon, Esztergomban, Szolnokon, Miskolcon, Dunaújvárosban, Nagykátán, Székesfehérváron, Debrecenben) is megrendezett programsorozat idén új fővárosi helyszínen – a Vörösmarty tér felújítása miatt –, a Dunakorzón várja az érdeklődőket június 13-tól 17-ig. A kiadók könyvbemutató beszélgetésekkel, zenés irodalmi programokkal, dedikálásokkal és könyvvásárral is készülnek. A kortárs magyar irodalom és a magyar könyv ünnepeként számon tartott eseményre több mint 300 új könyv jelent meg, köztük a hagyománnyá vált Körkép és a Szép versek is. Az irodalmi csemegékért és újdonságokért érdemes lesz idén is elveszni a szabadtéri forgatagban, de semmiképp sem érdemes kihagyni az ezzel szinte egy időben (június 12-től 17-ig) zajló Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásárt a Károlyi-palotában. Az évente kétszer megrendezett sorozat mostani rendezvényén a Petőfi Irodalmi Múzeumban a hazai irodalmi élet számos meghatározó résztvevője jelen lesz, többek közt Nádasdy Ádám, Péterffy Gergely, Tóth Krisztina, Egressy Zoltán, Lackfi János, Schein Gábor. Az idei Aegon-díjas Takács Zsuzsa, a Libri Irodalmi Díjjal, illetve Közönségdíjjal elismert Szvoren Edina és Krusovszky Dénes, valamint a Margó-díjas Mécs Anna is részt vesz egy-egy beszélgetésen. A június 3-án elhunyt Térey János emlékére A Nibelung-lakópark című drámájáról Mundruczó Kornél rendező beszélget Valuska László fesztiváligazgatóval. Folytatódik a Margó Extra, melynek keretében nem szorosan az irodalmi élethez kötődő emberekkel szerveznek beszélgetéseket, többek közt Vekerdy Tamás és Udvaros Dorottya mesél majd az olvasáshoz fűződő élményeiről. Emellett a hétvégére számos interaktív, izgalmas gyerekprogrammal is készülnek: választhatunk a kézműveskedés, palota-bejárás és elefántkészítés között, vagy résztvehetünk akár mindegyiken. Ráadásul a hatodik NIOK – Nincs időm olvasni kihívás közönségtalálkozója is a fesztiválon kap helyet: tökéletes alkalom, hogy akár közelebbről is megismerkedjünk Szabados Ágnes olvasásnépszerűsítő kezdeményezésével. Bármilyen programot is válasszunk, akár a Margó, akár a Könyvhét kínálatából, csalódni biztosan nem fogunk. A kérdés inkább az, miként lehetne az irodalom ünnepe ezentúl kicsit hosszabb, mondjuk háromszázhatvanöt napos?