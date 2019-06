Donald Tusk támogatja az albán és észak-macedóniai EU-csatlakozási tárgyalások megkezdését

Az ellenzéki politikust az elmúlt két év alatt legalább hétszer vették jogtalanul őrizetbe. Rajta kívül még 200 embert vittek be.

Őrizetbe vették Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikust és mintegy 200 másik tüntetőt azon a szerdai moszkvai tüntetésen, ahol az Ivan Golunov tényfeltáró újságíró hamis vád alapján való meghurcolásában bűnrészes rendőrök felelősségre vonását követelték.



- írja a Reuters a moszkvai rendőrség közlése nyomán. A hírügynökség tudósítója nagyjából 1000 fősre saccolta a demonstrációt, így a résztvevők ötöde köthetett ki őrizetben. Rengeteg ismert újságíró és aktivista is volt a tömegben. A tüntetők egyébként "Oroszország szabad lesz", "Le a cárral", "Putyin-mentes Oroszországot" és hasonló szlogeneket skandáltak. Többeknél feltűnt a korábbi megmozdulásokon már látott "Én is Golunov vagyok, vigyetek be" felirat is.