Lehetnek még áldozatok a kiemelt Hableányban

A kormány javaslatai a tudományos intézményrendszer átalakítására fenyegetést jelent az akadémiai szabadságra és a kutatói autonómiára.

A nemzetközi sajtó előtt ismertette szerda délután a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) körül kialakult helyzetet Lovász László. Az MTA elnöke azzal kezdte beszámolóját: a sajtótájékoztató időpontjának különös aktualitást ad, hogy egy éve éppen ezen a napon, június 12-én kapták kézhez az Akadémia átalakítását célzó törvénytervezetet, melynek szakmai véleményezésére 54 percet adott a javaslatot kidolgozó Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM). - Azóta számos egyeztetésen vagyunk túl, de a minisztérium tárgyalási módszerei igencsak megkérdőjelezhetőek – mondta Lovász. Szerinte aggályos, hogy az ITM képviselői egyszer sem tudtak érdemben válaszolni arra, mi szükség van a kutatóintézet-hálózat leválasztására, az elmúlt egy évben még csak egy stratégia sem készült a kormány terveinek alátámasztására. Noha a kormány részéről többször elhangzott az a szándék, hogy erősítenék Magyarország innovációs teljesítményét, Lovász szerint az eredmények attól nem lesznek jobbak, hogy nagyobb kormányzati kontroll alá helyeznek egy egyébként sikeresen működő kutatóhálózatot. Különösen úgy, hogy a kutatóintézetek alapfinanszírozásának biztosítására a tervezet nem ad semmilyen garanciát. Lovász hangsúlyozta: ha a kormány tervei megvalósulnak, a társadalomtudományi kutatások lesznek a leginkább fenyegetettebbek. - A társadalomtudományi kutatások eredményei gyakran nem vetnek jó fényt az éppen aktuális politikára. Pedig ezek a kutatások kritikával élnek, amire tanácsként, iránymutatásként kellene tekinteniük a politikusoknak, nem pedig támadásként – fogalmazott az MTA elnöke. A sajtótájékoztatón képviseltették magukat a Reuters, a Bloomberg, az AP, az APA, az AFP hírügynökségek, valamint számos európai sajtóorgánum, mint a Die Welt, az ARD, a Frankfurter Allgemeine Zeitung és a Guardian. Megfigyelőként jelen volt az Európai Bizottság, az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium egy-egy képviselője is. Arra az újságírói kérdésre, a CEU-hoz hasonlóan nem tudnának-e nemzetközi szinten is nagyobb támogatást szerezni, Lovász úgy felelt: az MTA helyzete különbözik a CEU-étól, Magyarország egyik legrégebbi intézményeként pedig elsősorban a magyar társadalom támogatására lenne szükségük. - Továbbá mi nem tudunk Bécsbe költözni – tette hozzá. Mivel az Országgyűlésben épp ma van az MTA sorsát meghatározó törvényjavaslat általános vitája, Lovász László levelet küldött a parlamenti frakcióvezetőknek is. Arra kéri a politikusokat: fontolják meg, hogy a törvénytervezet jelen formájában alkalmas-e elfogadásra.