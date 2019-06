Művészek ezrei tiltakoznak Semjén zsebbe vágó terve ellen

Színészek, zenészek tömege kéri, hogy vonják vissza az érdemi pártbeszéd nélkül benyújtott, megélhetésüket is fenyegető törvénymódosítást.

Mintegy 3000 magyar színész, zenész, táncos és artista petíció aláírásával tiltakozik a szerzői jogról szóló törvény módosítása ellen, amely megszüntetné az előadóművészeket illető televíziós ismétlési és internetes zeneszolgáltatási jogdíjakat - közölte az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) az MTI-vel szerdán. A közlemény szerint a június 4-én, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes által benyújtott törvénytervezet az ismétlési jogdíjak megszüntetése mellett törölné azt a közös jogkezelési mechanizmust is, amely lehetővé teszi az internetes zeneszolgáltatás után járó előadóművészi jogdíjak megállapítását és beszedését.

Tízezer előadó megélhetése a tét

A petíció, amelyhez az EJI és az Artisjus kezdeményezésére az előadóművészek iránti szolidaritásuk kifejezéséül magyar zeneszerzők és szövegírók is csatlakoztak, arra kéri a törvénytervezet előterjesztőit, vonják vissza a több mint tízezer előadót sújtó javaslatokat. A közlemény úgy fogalmaz: az ismétlési jogdíj megszüntetése kizárólag a magyar színészeket, zenészeket, táncosokat fosztja meg egy bevételi forrástól. A módosítás semmissé tenné azt a nemzetközi sikert is, amivel az EJI a világon elsőként egy globális internetes zeneszolgáltatóval szemben elérte, hogy a magyar előadók felvételeit csak az egyesület engedélyével lehet használni. A tét több tízmillió stream (internetes meghallgatás), és az ezek után az ugyancsak döntően magyar előadóknak járó jogdíj. Az eddigi eredményeket a törvényjavaslat visszájára fordíthatná, és a multinál hagyná a magyar művészeknek járó jogdíjat. Az egyesület azt is kifogásolja, hogy nemzetközi kötelezettségeket is érintő módosító javaslat tartalmát a szakmai és érdekképviseleti szervezetek nem ismerhették meg előzetesen, így véleményüket sem tudták az országgyűléshez történő benyújtás előtt az előterjesztőkkel megismertetni.

Huszonöt évig a parlamentnek is jó volt

Az ismétlési jogdíj intézményét 35 évvel ezelőtt harcolták ki a magyar előadóművészek, 10 évvel később pedig a magyar parlament törvénybe is iktatta. Az EJI szerint az évtizedek óta mindenki számára elfogadható módon működő ismétlési jogdíj jó az előadóművészeknek és jó a televízióknak is, mivel az ismétlések révén az új műsorok árának töredékéért jutnak garantáltan sikeres produkciókhoz.

A közlemény kitér arra is: a két nagy kereskedelmi televízió, a TV2 és az RTL Klub ezen a jogcímen soha nem fizetett jogdíjat. 2018-ban a közmédia 150 millió forint jogdíj fizetése mellett csaknem ötezer műsort, 218 ezer műsorpercet ismételt meg, az egy percre jutó jogdíj mértéke 695 forint volt.