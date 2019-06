Schmidt Mária szerint Soros György nem is viselkedik zsidóként

Háborog a Haza Gyomra, mert egy állat- és környezetvédelmi csoport csökkentené az unió hús és halfogyasztását.

„Felére csökkentené a hús-, a hal- és a tojásfogyasztást az Európai Unió állatjóléttel foglalkozó csoportja, az erről szóló terveket a szocialisták és a zöldek is támogatják .Nyomj egy lájkot, ha egyetértesz velem: én maradok a nyúljás-csülkös pacalnál, a gyufatésztás (8 tojásos) halászlénél és a hagymás-szalonnás tojásrántottánál” - állt ki újra a magyaros koleszterinbombák mellett Németh Szilárd.

A honvédelmi államtitkár – akinek receptjeit boldogan közli a Csepeli hírmondó, és aki halászlét is Orbán mosolyával ízesíti – most a Magyar Nemzet egyik cikke miatt akadt ki. A cikkből egyébként kiderül, hogy az említett, Eurogroup for Animals nevű csoport nem az Unió hivatalos szerve, valamint az is, hogy a húsfogyasztást 2050-ig csökkentenék a felére, de Németh nem olyan volumenű politikus, hogy ilyen piszlicsáré részletekkel kelljen foglalkoznia.