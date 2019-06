Klímariadó az ARCon

Csaknem 7 millió LEGO-kocka, 12 téma, 2000 négyzetméteren – a hazánkban második alkalommal bemutatkozó Kockakiállítás korábban nem látott alkotásokkal várja a látogatókat. Az Óriások támadása címet viselő tárlat valóban monumentális maketteket mutat be, az első tematikus zónában rögtön komoly méretekkel találkozhatunk: Batman hét méter hosszú járműve, a Batmobil 1:1 méretarányban készült el 900 ezer építőkockából.



Ehhez hasonlóan elképesztő látványt nyújt az Air Force One, a világ legnagyobb LEGO repülőgép-makettje, amelyben az Amerikai Egyesült Államok elnökei is helyet foglalnak. A modell egymillió kockából készült, méretaránya 1:7, hossza tizenegy méter. Szintén a legek közé sorolható a négy méter magas Ferris Wheel óriáskerék, amely teljes egészében LEGO elemekből készült, és hamarosan bekerül a Guiness Rekordok Könyvébe is.

Ám a többi zóna sem kevésbé izgalmas, például ahol a sportvilág hírességeinek életnagyságú szobrait találjuk: a kerékpáros Peter Sagan, a raliversenyző Rafał Sonik és a teniszező Agnieszka Radwańska egyaránt megjelenik. Batman mellett más szuperhősöket – Pókembert, Hulkot, Vasembert –, valamint a tudományos és kulturális világ nagyjait bemutató zónában Johann Sebastian Bachot is teljes nagyságában láthatjuk.

A hatalmas méretek mellett ugyanakkor az apró részletekre, és a kiterjedt világokra is nagy figyelmet fordítottak a tárlat lengyel szervezői. A Rafal Szymanski ötletéből csaknem száz ember közös munkájának eredményeként megvalósuló utazó kiállítás a tündérmesék, a különféle varázslatos és fantáziavilágok mellett a világ építészetére és az emberi test működésére is figyelmet fordít: a Taj Mahal és a londoni Tower mellett a Hősök tere és a Parlament épülete is helyet kapott (utóbbiak külön a magyarországi helyszín tiszteletére készültek), akárcsak az emberi csontváz, az agy, a szív, a légző- és az emésztőrendszer makettje.

A budapesti kiállításra készült több mint száz munkát bemutató Star Wars zóna szintén lenyűgöző, akárcsak a robotoké, ahol azok a technika segítségével életre is kelnek.

Az elképesztő leleményességgel megalkotott, végeláthatatlannak tűnő válogatás gyerekeknek és felnőtteknek, valamint a LEGO világa iránt akár kevésbé érdeklődőknek is maradandó élményt kínál. A rendkívüli részletességgel kidolgozott építményeket – nyugodtan mondhatjuk, alkotásokat – látva minden látogató szája tátva marad.