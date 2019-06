Őrült roham a szuperkötvényért

Az alvállalkozók közt pedig feltűnik a Huawei, valamint majdnem a teljes Mészáros-család.



A Budapest-Belgrád vasútvonalra már május végén megköttetett a kivitelezési szerződés ; a Mészáros Lőrinc nevével fémjelzett RM International Zrt. a China Tiejiuju Engineering & Construction Kft.-vel és a China Railway Electrification Engineering Group Kft.-vel konzorciumban építheti a vasútvonalat. A szerződés részletei viszont csak szerdán derültek ki az Opus Global rendkívüli közleményéből

a közös irányítású magyar-kínai konzorciumban az Opus Global Nyrt. tulajdonrésze 51 százalék, és az RM International Zrt. fele részben vesz majd részt a munkálatokban.

A szerződés értéke: 2,0786 amerikai dollár, vagyis nagyjából 590-600 milliárd forint. Ennél jóval pesszimistább becslések is keringtek az összeget illetően, ami lehetett volna akár 700-750 milliárd forintnyi is.



A beruházás 85 százalékát kínai hitelből, a fennmaradó 15 százalékot saját forrásból, önrésszel finanszírozza a magyar állam.

Alvállalkozó a Huawei és majdnem a teljes Mészáros-család



Többek között a Huawei, valamint Mészáros Lőrinc, illetve gyerekei és veje érdekeltségei lettek az alvállalkozói a Soroksár és Kelebia közötti vasútvonal fejlesztést megkapó CRE Konzorcium-nak - szúrta ki az uniós közbeszerzési értesítőben az átlátszó.hu . A TED legfrissebb számában megjelent tájékoztató szerint az alábbi alvállalkozók vesznek részt a vasútvonal építésében:

az R-Kord Kft. és a V-Híd Zrt., amik szintén Mészáros Lőrinc cégei;

a FEJÉR-B.Á.L. Zrt., ami Mészáros gyerekeié (Mészáros Beatrix, Mészáros Ágnes és ifjabb Mészáros Lőrinc);

és a VASÚTVILL Kft. is, ami pedig Mészáros vejéé, Homlok Zsolté.

Az alvállalkozók teljes listája persze négynél több tételből áll: R-Kord Kft.; FormiConcept Kft.; Kontúr Csoport Kft.; RING Mérnöki Iroda Kft.; TSCP Kft.; V-Híd Zrt.; VASÚTVILL Kft.; Vasútépítők Kft.; MÁV FKG Kft.; Híd-Tám Kft.; FEJÉR-B.Á.L. Zrt.; VILLFELÉP Bt.; China Railway Design Corporation; China Railway Electrification Engeineering Group Co., Ltd.; CARS Engineering Consulting Corporation Limited (Bejging); CRSC International Company Limited; Nokia Shanghai Bell Co., Ltd.; Huawei Technologies Hungary Ltd.; ZTE Hungary Ltd.; China Railway Electric Industries Co., Ltd.; China Railway No. 9 Group Co., Ltd.; Shanghai Civil Eingineering Group Hungary Ltd.