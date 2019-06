Új helyszínre költözött a Volt Fesztivál

Azért Sopront nem hagyta el.

Idén új helyre, az eddigi kempingtől keletre, a soproni Lővérekbe költözik a június 26-29 között megrendezendő, 27. Telekom Volt Fesztivál – derült ki a szerdai beharangozó sajtótájékoztatón. Mint elhangzott, három éve a Modern Városok Program kapcsán Orbán Viktor javasolt Sopronnak egy „szabadtéri fesztiválhelyszínt”. A kormány ezt egymilliárdos támogatással nyomatékosította, amiből közművesítették a területet. Tavaly év végén a szervezők tíz éves megállapodást kötöttek a várossal, és Sopron tíz évre át is adta a területet a fesztiválnak. Lobenwein Norbert főszervező – aki üzlettársával, Fülöp Zoltánnal együtt áttételes résztulajdonos a rendezvény mögött álló Sziget Zrt.-ben is – kérdésünkre megerősítette: az új helyszín az eddigiekhez hasonlóan részben Natura 2000-es terület, aminek figyelembe vételével állandó épületet nem is alakítanak ki. Bár az új helyszín nem nagyobb az eddiginél, a jövőben további növekedésre is lehetőséget nyújt, mivel nem tagolják fák – tette hozzá. A látogatottság tekintetében idén is hoznák az eddigi 150 ezres csúcsot. A cég nagy könnyűzenei rendezvényei – a Sziget, a Balaton Sound és a Volt – közül a leginkább ez utóbbit hangolják a magyar közönségízlésre. Idén többek között a Slipknot, Slash, az Ugly Kid Joe, a Black Eyed Peas, a Cypress Hill, a Papa Roach, Robin Schulz, Parov Stelar, a Nouvelle Vague és a 2 Unlimited játszik, számos más külföldi és magyar könnyűzenei és eltérő műfajú fellépő, illetve több egyéb soproni helyszín mellett. Honlapjuk szerint a bérlet a teljes rendezvényre most 38 ezer, a napijegy pedig 15 ezer forint. Ezek 14-e után 42 ezerre, illetve 16 ezerre nőnek.