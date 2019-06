Trump Kim Dzsong Unt védi saját hírszerzése ellenében

Miután kiderült, hogy az észak-koreai diktátor idegméreggel meggyilkolt féltestvére a CIA informátora volt, az amerikai elnök elhatárolódott saját hírszerzésétől.

Donald Trump ellenzi, hogy a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) informátorai Kim Dzsong Un észak-koreai vezető után kémkedjenek. Az amerikai elnök a Fehér Házban újságíróknak nyilatkozva beszélt erről, arra reagálva, hogy a Wall Street Journal (WSJ) című amerikai lap megírta: a CIA informátora volt Kim Dzsong Un féltestvére, Kim Dzsong Nam, akit két évvel ezelőtt gyilkoltak meg Malajziában. Az újság úgy értesült, hogy Kim Dzsong Nam 2017 februárjában - amikor megölték - azért utazott a délkelet-ázsiai országba, hogy találkozzon a CIA-beli kapcsolattartójával, de feltehetően nem ez volt útjának egyetlen célja. "Láttam az információkat a CIA-ról a (Kim Dzsong Un) testvérét vagy féltestvérét illetően. Azt mondanám neki (Kimnek), hogy ez nem történne meg az én felügyeletem alatt. Nem hagynám, hogy az én felügyeletem alatt megtörténjen" - hangoztatta Trump. A Reuters ezzel kapcsolatban megjegyzi, több olyan eset fordult elő, amelyből arra lehetett következtetni, hogy Trumpnak nézeteltérései vannak az amerikai hírszerző közösséggel, és a mostani nyilatkozata is újabb jele ennek. A CIA nem kommentálta a WSJ értesülését. Susan Rice, Barack Obama nemzetbiztonsági tanácsadója Twitter-üzenetében azt írta Trump nyilatkozatáról: "Amerika! Ez mindent elmond neked arról, amit tudnod kell az úgynevezett főparancsnokról." Észak-Korea korábban sorozatban hajtott végre az elemzők által kifejezetten provokatívnak tekintett fegyverkísérleteket - egyfelől nukleáris robbantásokat, másfelől az atomeszközök célba juttatására alkalmas, egyre nagyobb hatótávolságú hordozórakétákkal végzett teszteket -, mígnem tavaly az országát önkényuralmi módszerekkel irányító Kim Dzsong Un diplomáciai nyitást kezdeményezett Dél-Korea, valamint az Egyesült Államok irányába. Ez azóta három csúcstalálkozót eredményezett a dél-koreai elnökkel, másfelől azt is sikerült Kimnek elérnie, hogy Trump 2018 júniusa óta kétszer is tárgyalt vele - először Szingapúrban, majd Hanoiban - Észak-Korea nukleáris leszereléséről. Az ígéretesnek indult párbeszéd azonban megrekedt, a második csúcstalálkozó nem hozott érdemi, konkrét előrelépést az első randevún megfogalmazott hangzatos, de általánosságok szintjén maradó ígéretekhez képest. Elemzők szerint a tárgyalások azon jutottak holtpontra, hogy az amerikaiak előbb teljes nukleáris leszerelést követelnek Észak-Koreától, és csak azután helyezik kilátásba a Phenjannak szembeni nemzetközi szankciók feloldását, míg Észak-Korea párhuzamos, kölcsönös felszültségenyhítő intézkedéseket várna - vagyis ajánlata szerint lépésenként számolná fel saját nukleáris kapacitását, és ugyanúgy lépésenként igényelné a szankciók eltörtlését. Miután idén februárban a vietnami fővárosban zátonyra futottak az alkudozások, Észak-Korea - mintegy rosszallásának jeleként - felújította a rövid hatótávolságú rakétakísérleteket. Az amerikai elnök most a Fehér Házban újságíróknak arról is beszélt, hogy újabb "csodálatos" és "meleg hangú" levelet kapott Kimtől. Erről részleteket nem árult el, de kiemelte: Kim "betartotta szavát", Észak-Korea pillanatnyilag nem hajt végre kísérleteket nagy hatótávolságú nukleáris rakétákkal. K ifejtette továbbá, hogy arra számít, "valami pozitív" dolog történik majd Washington és Phenjan viszonyában. A két ország mostani kapcsolatát is "nagyszerűnek" minősítette. John Bolton, a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadója nem sokkal Trump sajtóbeszélgetése előtt azt hangoztatta újságíróknak, hogy "teljességgel lehetséges" egy harmadik csúcstalálkozó is Trump és Kim között, ez csakis az észak-koreai féltől függ. Washington mindenesetre készen áll erre - erősítette meg a nemzetbiztonsági tanácsadó. Kim Dzsong Namot 2017 februárjában gyilkolták meg Kuala Lumpur zsúfolt repülőterén úgy, hogy arcára VX idegmérget kentek. A korábban megvádolt két elkövető nő - az indonéziai Siti Aisyaho és a vietnami Doan Thi Huong - azt vallotta, úgy tudták, hogy ártalmatlan, rejtett kamerás felvételben vesznek részt. Kuala Lumpur hivatalosan nem írta a phenjani rezsim számlájára a merénylet elkövetését, és világossá tette, hogy nem akarja az esetet politikai síkra terelni. A két npvel szemben idővel ejtették is az emberölés vádját, és észak-koreai diplomatákkal való összeesküvésre enyhítették azt. Kim Dzsong Nam, Kim Dzsong Il néhai diktátor legidősebb fia régóta száműzetésben élt, és többször bírálta az észak-koreai rezsimet. Szöuli titkosszolgálati értesülések szerint az északiak már korábban is többször próbálták megyilkolni. A dél-koreai hírszerzés, illetve a szöuli országegyesítési minisztérium azonban egyaránt elzárkózott attól, hogy érdemben kommentálja a WSJ értesülését, miszerint a phenjani diktátor féltestvére -miután kiesett a család kegyeiből - együttműködött volna a CIA-val. Az amerikai titkosszolgálat értelemszerűen szintén hallgat.