Több tízmillió forintba kerülhetett a Hableány kiemelése

Az emberminiszternek a hazai onkológusokat is sikerült meglepnie új projektjével, amelyre már nemzetközi konferenciát is szerveztek.

Szerdán kezdődött és a hét végéig a Közép-Kelet-európai Mellrák Sebészeti Konzorcium első nemzetközi kongresszusa és tudományos műhelye, csakhogy a rendezvény menet közben átalakult néhány órára a Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia Alapítvány „alapító” programjává. Hogy pontosan mit is csinál majd Kásler Miklós friss alapítványa, arról közelebbit maguk a szakma prominensei sem tudtak mit mondani lapunknak, sőt többen kérdésünkből értesültek az új alapítvány létrehozásáról. Az alapítvány terve amúgy először a költségvetést megalapozó törvényekben bukkant fel, amelyben félretettek a célra 500 milliót forintot és egyben jelezték: a „közfeladatot” ellátó alapítványt beleírják az egészségügyi törvénybe is, amint jóváhagyja a még csak tárgyalás alatt lévő javaslatot az Országgyűlés. Szerdán viszont a nagy európai onkológiai központok vezetői előtt is bejelentette Kásler Miklós az Alapítvány megalakítását. Az eseményen azonban nem voltak jelen a közép-kelet-európai országok vezető onkológusai, akinek a csatlakozását remélik az alapítók. Ugyanakkor a kezdeményezést nagy európai rákkutató intézmények vezetői „hitelesítették”. Így például Peter Boyle, a Nemzetközi Megelőzési Kutatóintézet elnöke, David Zaridze, az orosz daganatos betegségek megelőzésével és szűrésekkel foglalkozó szervezet elnöke, Ulrik Ringborg, a svéd Karolinska Rákkutató igazgatója, Julio E. Celis, a dán Rákkutató Központ tudományos igazgatója, az Európai Rákkutató Akadémia szakbizottságának elnöke is jelen volt. Kásler Miklós az MTI tudósítása szerint arról beszélt, hogy budapesti székhellyel megalakul a Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia, amelybe tudósokat delegálnak az együttműködő országok. „Ahhoz, hogy emeljük az onkológia ellátás minőségét a régióban, sokféle tevékenységre van szükség, ezért az akadémiának feladata lesz az országok közötti eltérések harmonizációja, beleértve az oktatást és a kutatást is. A miniszter szerint fontos lenne a régióban a rákos betegek kezelésének összehangolása és az egyenlő hozzáférés megteremtése, valamint az onkológiai hálózatok közötti együttműködés is. Beszélt arról, hogy egy új telemedicina központot kívánnak létrehozni, amely virtuális onkológiai szolgáltatást fog nyújtani az összes magyar rákközpont számára.