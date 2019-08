Bugár Béla szerint a nacionalista és korrupt Meciar óta nem volt ilyen rossz a szlovák parlament

A szlovákiai magyaroknak fogalmuk sincs, mi lenne, ha a két, őket képviselő párt összeolvadna.

„Vladimír Meciar miniszterelnöksége óta ez a legrosszabb parlament” – hangoztatta Bugár Béla, a Híd-Most elnöke a szlovák állami hírügynökségnek, a TASR-nek adott interjújában. A törvényhozás alelnöke szerint rendre néhány képviselő mondja meg, ki ellen indítsanak eljárást, kit tartóztassanak le, ők határozzák meg, ki bűnös, és ki nem. A Híd elnöke szerint ez komoly feszültségeket okoz a mindennapi politizálásban. Úgy vélte azonban, egyes törvényjavaslatok benyújtása is problematikus. Populista módon intézik az ügyeket, vagy ahogy Bugár fogalmazott, „ a szavazók megnyerése a cél”. Példaként említette az abortusztörvény módosítását, amelyet – mint mondta – komoly szakmai vitának kellett volna megelőznie. A Híd-Most rosszul áll a közvélemény-kutatásokban. A hárompárti koalíció legkisebb tagja a Focus iroda legutóbbi felmérése szerint öt százalékon áll, éppen csak átlépné a parlamenti küszöböt. Ezen felmérés szerint összesen tíz politikai erő kerülne be a Nemzeti Tanácsnak nevezett törvényhozásba. Bugárék a három százalékon álló Magyar Közösség Pártjával tárgyalnak az esetleges választási együttműködésről, ám egy másik Focus-felmérés szerint ha sikerülne is megállapodniuk, ez még nem jelentené azt, hogy összeadódna a támogatottságuk, és összességében nyolc százalékot szereznének. Mint az Új Szó által ismertetett felmérésből kiderül, a Híd szavazóinak 67,8 százaléka, az MKP választóinak pedig a 68,5 százaléka támogatja a két párt közös indulását. Mindkét politikai erő táborában lennének azonban olyanok, akik közös lista esetén nem mennének szavazni, vagy inkább szlovák pártot választanának. A Híd táborának 2,5 százaléka, az MKP szavazóinak 8,9 százaléka vándorolna más szlovákiai magyar párthoz. A Híd és az MKP közös listaállítása esetén Bugár Béla pártjának támogatói közül 2,5 voksolna szlovák tömörülésre, 12,6 százalék pedig nem járulna az urnákhoz. Menyhárt József pártjának táborából közös lista esetén 4,8 százalék voksolna szlovák pártra, 8,9 százalék pedig nem venne részt a választáson. A felmérés ugyanakkor azt is kimutatja, hogy a két párt összefogása esetén megnőne a bizonytalanok aránya. Martin Slosiarik, a Focus igazgatója szerint a két párt közös listaállítása esetén a Híd és az MKP törzsszavazói között azért növekedhet a bizonytalanok aránya, mert semmit nem lehet tudni arról, mi lenne a két párt esetleges megállapodásának tartalma.