Szörnyű hőség terrorizálja a hétfőt, de keddtől szelídül a klíma

A klíma menet közbeni meghibásodása kiszámíthatatlan – írják azzal kapcsolatban, hogy pénteken 40,8 fokot is mértek egy Combino-pótlón.

„Nagyon sajnáljuk, hogy ennek ellenére utasainknak nem tudtuk a megfelelő hőmérsékletet biztosítani és ezzel kellemetlenséget okoztunk” - így válaszolt a BKV megkeresésünkre azzal kapcsolatban, hogy az utasok pénteken extrém hőséggel találkozhattak a 4-6-os villamospótló buszokon. A Népszava a Közlekedő Tömeg Egyesület Facebook-posztja nyomán számolt be róla, hogy péntek délután 12, hőmérővel bevizsgált pótlóbuszon is elképesztő forróság volt : a klímaberendezés az egyesület szerint egyik járművön sem működött, és a legalacsonyabb mért hőmérséklet is 30 fok felett járt, de volt busz, amelyen 40,8 foknál állt meg a digitális mérő kijelzője.