Nincs kegyelem: százszámra viszik el az embereket

Nem csillapodnak a tiltakozó megmozdulások amiatt, hogy ellenzékieket nem engednek indulni az orosz fővárosi önkormányzati választáson.

A legutóbbi hétvégi tüntetéseken Moszkva belvárosában 146, más szolidaritási megmozdulásokon 99 főt vettek őrizetbe. Az orosz fővárosban július 14. óta minden szombaton demonstrációkat szerveznek a fővárosi képviselő-testület szeptemberi megválasztásából kizárt ellenzéki jelöltaspiránsok és a mögöttük álló szervezetek. A hivatalos adatok szerint a két legutóbbi, nem engedélyezett megmozduláson összesen mintegy 1700 embert őrizetbe vettek, 11 gyanúsított ellen tömeges rendbontás címén büntető eljárás indult, több tucatnyi tüntetőt elzárásra ítéltek, több százra pedig pénzbírságot róttak ki. A rendőrök még a legutóbbi tüntetést közvetlenül megelőzően őrizetbe vették Ljubov Szobolt, az Alekszej Navalnij ellenzéki politikus által létrehozott Korrupcióellenes Küzdelem Alapítványa jogászát. Szobol egyike annak az 57 független képviselő-aspiránsnak, akinek a regisztrálását az illetékes hatóságok elutasították a szeptember 8-án esedékes moszkvai képviselő-testületi választásokra, a támogató aláírások egy részének meghamisítását állítva. Az érintettek szerint a Kreml utasítására, központilag irányítva rekesztették ki őket a demokratikus folyamatból, emiatt tiltakoznak szombatonként az utcán, követőikkel együtt. Szobol a Twitteren élőben közvetítette saját őrizetbe vételét. A közel két és fél perces videón azt mondta: a hatóságok meg akarják akadályozni, hogy eljusson a tüntetésre. Közölte, hogy nem adja fel, és folytatni fogja a politikai tevékenységet, nem fogják őt megfélemlíteni. A felvétel végén látható volt, amint a rohamrendőrök betörik lakása ajtaját, és berontanak a szobába. Most egyébként a helyzet az orosz fővárosban annyiban eltért az előző szombatoktól, hogy hatósági engedély is volt a demonstrációra, azt az engedélyezett helyszínen meg is tartották, és a hivatalos tájékoztatás szerint ott nem történt rendbontás. A rendőrség szerint mintegy 20 ezer, a civil szervezők szerint több mint 47 ezer ember gyűlt össze. A polgármesteri hivatal azonban előre közölte, hogy a rendezvényt a szervezők szándékával ellentétben nem lehet koncerttel egybekötni, mert azt egy hónappal előbb be kellett volna jelenteni. Emberi jogi szempontból ugyanakkor felettébb aggályos, ha a hatóságok önkényesen állapítják meg, mi számít engedélyezett demonstráción való részvételnek, illetve nem engedélyezett utcai rendbontásnak – állapítják meg elemzők.