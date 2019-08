Túl a Nagyszínpadon

A Sziget Fesztivál évről évre sokszínű, dinamikus nemzetközi zenei kínálattal várja a látogatókat. Akár új favoritokra is lelhetünk a kisebb színpadok között bolyongva.

Szinte lehetetlen a Szigeten egy lépést is úgy tenni, hogy ne érjék egymást az újabbnál újabb, szórakoztatóbb és elvetemültebb impulzusok. Különösen így van ez az évek óta változatos és az egyik legfrissebb, legeredetibb előadóknak helyet adó Európa Színpadon (Ibis Presents Europe Stage). Idén sem csalódhatnak, akik errefelé veszik az irányt: a szombati programba például magyar, osztrák és olasz együttesek is kerültek. Bár a tűző nap úgy tűnhetett elzavarta a hazai fellépő, a Belau közönségét, az árnyékos, füves részeken kisebb-nagyobb csoportokba verődve üldögélő emberek kétségtelenül miattuk jelentek meg. A 2015-ben alakult elektronikus zenei alapokon nyugvó, modern popzenei együttest 2017-ben két kategóriában jelölték Fonogram-díjra, amelyből egyiket be is váltották, övék lett az év hazai elektronikus albuma. Ismét bizonyították, hogy megérdemelten, hisz a délutáni idősáv ellenére Szigetes fellépésükön is hozták a kötelezőt. Őket a némileg hasonló hangzásvilággal rendelkező, mégis egész más osztrák Hearts Hearts követte: a 2012-ben alakult együttes egyértelműen hangolta a bulit az utánuk következő olaszoknak. Akik a jól várt módon óriási energiákat szabadítottak fel a közönségből: az I Hate My Village fellépését egy tyúkudvar zsivaja előzte meg, majd a kakasok és tyúkok rikoltozásából előverekedte magát az együttes markáns dallamvilágával. A 2017-ben alakult formáció tagjai egészen más zenei környezetből érkeztek, így olykor kizárólag instrumentális hangokból álló számaik folytonos megújulása és váratlansága egyáltalán nem számít meglepőnek. A stílusokat ötvöző együttes fantáziadús zenéjét igazi öröm hallgatni.



Nincs ez másképp a Coma Cose nevű milánói duóval sem, akik személyes kedvenceimmé váltak az est során: egyszerre volt lírai szenvedély és önfeledt vadság a rapper-dj Fausto Lama és az énekesnő, California fellépésében. Rappel fűszerezett indie-pop zenéjük igazi mai olasz életérzést varázsolt a színpadra és a közönség soraiba egyaránt. Olyannyira, hogy a fergeteges koncert után egy kisebb tömeg hosszú percekig a színpad előtt dobogott és skandálta dalaikat, s bizonyára még most is ott lennének, ha a következő fellépő meg nem jelent volna.

A Sziget Fesztivál egyik legnagyobb előnye, hogy a sztárfellépők mellett olyan a nemzetközi színtéren kevésbé ismert, vagy akár feltörekvő zenekarokat, énekeseket is felfedezhetünk magunknak, akik aztán kedvenceinkké is válhatnak. Nem árt néha a programtábláktól és ismerősen csengő nevektől elvonatkoztatva bóklászni, mert a véletlen folytán akár a nagyszínpados koncerteknél is jobb bulikba keveredhetünk.