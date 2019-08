Nincs hétfőn spanyol meccs

A gyorskorcsolyázó nem akar többet bulizni, hízni, újra olimpiai bajnok akar lenni.

Különösen kegyetlennek érezte az edzőtábort Liu Shaolin Sándor, mert májusban és júniusban rengeteg megkeresése volt, nem tudott a munkára figyelni, rosszul is mentek az edzések, írja a nemzetisport.hu . "Nagyon akartam már, hogy csak az edzésekre figyelhessek, és megint egyre jobb legyek – már csak azért is, mert még mindig olyan vagyok, mint egy disznó. Nyolcvannégy kiló vagyok, az olimpián hetvennyolc voltam, az előző szezonban meg nyolcvan. Az elmúlt hetekben már hányingerem volt magamtól, de lassan múlik. És ugyanígy kezd újra meglenni a motivációm is" - nyilatkozta a gyorskorcsolyázó. Aki szerint elég nehéz az újrakezdés egy-egy jó idény után. Viszont ahogy tavaly, idén sem lesz ezen a téren probléma, úgy érzi, a nehezén túl van. A csapat még egy hétig marad az olaszországi Courmayeurban, aztán következik egy hét pihenő – de nem Liu Shaolin Sándornak.